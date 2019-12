De financiële problemen zijn met de teruggave van euro 19.5 miljoen, niet opgelost. Dit zegt econoom Stanley Raghoebarsing desgevraagd aan De West. De regering en leden van de coalitie, hebben keer op keer aangehaald, dat de schaarste aan US-dollars, te wijten is aan de inbeslagname van euro 19.5 miljoen. De econoom geeft aan dat er nog steeds sprake is van wantrouwen ten aanzien van het Surinaams monetair beleid, waaronder het niet kunnen voldoen aan internationale regels en het vinden van correspondentiebanken. Hoewel Raghoebarsing de teruggave als een winstpunt ziet, zegt hij dat het van tijdelijke duur is. “Laat men nu aan de banken vragen wanneer zij ready zijn voor een eerstvolgende zending”. Volgens hem zullen banken wel tien keer nadenken voor zij weer geld zullen verzenden.

Raghoebarsing benadrukt dat de aanhouding van de geldzending geen dusdanig effect heeft op het tekort aan US-dollars. Het heeft volgens hem te maken met het monetair en financieel beleid.

‘’Op monetair vlak zijn er verschillende wisselkoersen die gefixed zijn, terwijl deze flexibel horen te zijn.’’ Hij voegt eraan toe dat wat het financieel beleid betreft, de regering niet in staat is om met de goedgekeurde begroting orde op zaken te stellen. ‘’Daarom blijft ze keer op keer leningen afsluiten’’, aldus Raghoebarsing.

Hij benadrukt dat de euro 19.5 miljoen, terug is gegeven op basis van het internationaal publiekrecht, waarbij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) immuniteit geniet. Dit neemt volgens hem nog niet weg dat vermoed wordt, dat een groot gedeelte van het in beslag genomen geld, afkomstig is van witwassen. “De zaak is vergelijken met een diplomatieke verzending waarbij er drugs zijn gevonden. Omdat het om een diplomatieke post gaat, mag het niet aangehouden worden, maar dat neemt niet weg, dat er drugs aan boord zijn”, aldus de econoom.

‘CBvS geeft zichzelf brevet van

onvermogen’

De CBvS heeft afgelopen dinsdag een persconferentie gehouden naar aanleiding van de rechtszaak inzake de 19.5 miljoen euro, waarbij de uitspraak in haar voordeel is gekomen. Op de persconferentie hebben journalisten ook vragen geteld over de US-dollars die door de cambio van Firma B. Chotelal worden verkocht tegen een veel lagere koers dan de overige cambio’s. De governor van de moederbank, Robert van Trikt, kon niet afdoende antwoord geven op de vraag wat de herkomst is van de US-dollars. Raghoebarsing is van mening dat de CBvS, vertegenwoordigd door de governor, zichzelf een brevet van onvermogen geeft. Volgens hem zou de moederbank de herkomst van het geld moeten weten, omdat alle cambio’s en het hele geldverkeer onder vergunning en toezicht van de Centrale Bank staat. De econoom geeft dat de US-dollars uit twee bronnen kunnen komen namelijk: (1) de Centrale Bank die het tegen een goedkope wisselkoers aanbiedt aan Chotelal en hiermee dus doet aan valuta-interventie; (2) uit het illegale circuit en er wordt gedaan aan het witwassen van gelden.

door Johannes Damodar Patak