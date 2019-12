De Chinese Lin He Young (27) en haar echtgenoot We Jian Zhi (26), zijn afgelopen woensdagochtend omgekomen bij een felle brand op een woon- en handelslocatie (Antonio do Brinco) in het Lawagebied. Vier winkelpanden annex woningen zijn in de as gelegd. Het echtpaar was eigenaar van een van de panden. Gebleken is dat de brand in hun pand is uitgebroken. De politie van Regio Oost en politieambtenaren van de afdeling Forensische Opsporing, bereikten de plaats rond 00.30 uur. Het gebied is niet voorzien van brandweerposten, vandaar dat de brandweer niet aanwezig was om de brand te blussen. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Haast alle winkels in het gebied hebben gascilinders en brandstof in hun opslagruimte staan. Dit was ook bij de winkelpanden het geval. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden, gaf aan dat de Forensische Opsporing zich naar het gebied heeft begeven om de zaak verder te onderzoeken, maar nog steeds niet is teruggekeerd. ”De zaak is nog in werking, dus over verdere informatie beschikken wij helaas nog niet”, zegt hij. Ook het Korps brandweer Suriname (KBS) was niet op de hoogte gesteld van de brand. “Wij hebben het bericht niet binnengekregen, ik kan u dus niet zeggen, wat de oorzaak is geweest van de brand”, zegt brandweervoorlichter Olton Pinas. Naarden gaf verder aan, dat zodra de politie over informatie beschikt, deze doorgegeven zal worden. Verder geeft een lokale krant aan dat een winkel die bespaard is gebleven, door omstanders is leeggeplunderd. In het jaar 2016 vond een soortgelijke situatie plaats aan de gouverneurstraat te Albina. Omstanders zagen toen eveneens kans een winkel te plunderen, toen in een ander pand brand uitbrak. De politie van Oost benadrukte, dat de feestdagen nauwelijks zijn begonnen en de politie al met dit tragisch geval is geconfronteerd. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.