Afgelopen zondag was Yellow birds niet te stoppen door de jongens van Rialto. Yellow Birds won deze ontmoeting met een scoor van 76 -55. De topscoorder bij Yellow Birds was Shane Lieuw On met 30 punten en bij Rialto was dat Chabellie met 24 punten.J-U16 – Rialto vs SCVU 46-80 (22-37) – Topscoorders Warnert Resileo (18) Rialto & Soesman Joshua (30) SCVU. J-U16 – Finabank Koi Carper vs CLD 38-68 (10-41) – Topscoorders: Moore Jemaih (12) Finabank Koi Carper & Mac-Donald Jaheim (14) CLD In de Meisjes U- 16 klasse moest De Arend het onderspit delven tegen de meisjes van Ballers Club Wanica met een scoor van 31 – 49. Slagveer Chelsea maakte de meeste punten bij De Arend (10) en Reiziger Janessa maakte 24 punten voor Ballers Club Wanica.