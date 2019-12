Afgelopen zondag speelden Transvaal gelijk tegen S.V. Voorwaarts in het Andre Kamperveen Stadion. De ruststand was 0 – 0. Alvaro Verwey scoorde voor Transvaal ,en Magil Homoet voor Voorwaarts. De wedstrijd tussen A Coconut en Leo Victor van dd.08 december is in de rust gestaakt bij een 1 – 2 stand.Op woensdag 08 en zondag 12 januari 2020 zal Voorwaarts haar jubileum toernooi organiseren in het Dr.Ir.F.Essed stadion. De deelnemende verenigingen zijn: Voorwaarts , Leo Victor , Transvaal en Robinhood.