De komst van de Boeing 777-200 ER van de Surinaamse Luchtvaart Maat-schappij (SLM), is vertraagd. Het was de bedoeling dat het vliegtuig eind november in Suriname zou arriveren, maar vanwege een achterstand in de voorbereidingen, waaronder het plaatsen van een logo en een certificering, is dit niet gelukt. De SLM verwacht het vliegtuig in februari. Boeing komt als vervanging van de Airbus A340, die werd gebouwd door China Southwest Airlines en 21 jaar oud is. Dit toestel staat op Schiphol en is vandaag teruggevlogen naar zijn oorspronkelijke eigenaar via Spanje naar de Verenigde Staten. Naar de redactie verneemt, is de Airbus afgeschreven en zal als sloop dienen. SLM gebruikte in totaal twee Airbus-sen 340, waarvan de eerste in de periode 2009-2015. Deze werd vervangen door een nieuwere versie. De Boeing 777-200ER is een tweemotorig toestel en heeft de SLM de EYOPS-certificering moeten ondergaan. De certificering heeft te maken met de veiligheid, bij het uitvallen van een van de motoren en hoe het toestel dan met een motor in veiligheid te brengen. De Boeing 777-200ER is 16,5 jaar oud en vloog 15 jaar voor Singapore Airlines en voor een jaar voor Air New Zealand. Het vliegtuig biedt plaats aan 271 passagiers, waar van 245 Economy Class-stoelen en 26 Business Class-stoelen. De indeling van de Economy Class staat in een 3-3-3 configuratie, de Businessclass in een 1-2-1 indeling. In de Economy Class hebben alle stoelen een persoonlijk beeldscherm. De Boeing staat in Frankfurt. Momenteel heeft de SLM een vliegtuig ingehuurd op de Mid-Atlantische route. Het inhuren van vliegtuigen kost de SLM enorm veel geld. De Boeing gaat vluchten over de Atlantische Oceaan uitvoeren.