Er is tussen Suriname en China, een leenovereenkomst getekend voor het moderniseren van de Johan Adolf Pengel (JAP) Internationale Luchthaven. Het zou gaan om een bedrag van US-dollar 200 miljoen. De maatschappij China Harbour kwam tijdens het biddingsproces, in aanmerking voor het uitbaggeren van de Surinamerivier en het moderniseren van de JAP luchthaven. De lening van US-dollar 200 miljoen is onder andere bestemd voor de bouw van een nieuwe terminal. Er zijn al geruime tijd plannen om de luchthaven te moderniseren, zodat er meer passagiers verwerkt kunnen worden. Normaal gesproken op jaarbasis gaat het om ruim 200.000 passagiers die de JAP-luchthaven moet verwerken, maar gisteren, woensdag 18 december, mocht de luchthaven de 500.00ste passagier van dit jaar ontvangen.

Het uitbaggeren van de Surinamerivier, had uiterlijk aan het einde van het derde kwartaal een feit moeten zijn. Volgens financiënminister Gillmore Hoefdraad, zullen de werkzaamheden spoedig aanvangen. Er zijn, aldus de minister, al duidelijke afspraken gemaakt met de Chinese ondernemer.

-door Yves Kloppenburg-