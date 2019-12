Tijdens de behandeling van de Wet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring, gaf Krishna Mathoera (VHP) aan, dat het resocialisatieplan van 2014, uitgaat van recidivecijfers tussen 40 en 60 procent. Dit betekent dat 1 op de 3 gedetineerden weer terugvalt in crimineel gedrag. Dit is volgens haar het bewijs dat resocialisatie minder effectief is. Mathoera wilde daarom weten of er cijfers, metingen en registraties zijn, die toetsen welk impact de resocialisatie heeft. Vooral de impact op jongeren is volgens Mathoera belangrijk.

“Als we uitgaan van het aantal gedetineerden dat terugvalt in de criminaliteit, kunnen we zeggen dat een kleine groep verantwoordelijk is voor de schade in de samenleving”, zei Mathoera. Zij gaf aan dat er veel wetten zijn die de rechten van verdachten regelen, maar heel weinig die de rechten van de slachtoffers regelen, terwijl zij veel schade ondervinden door de strafbare feiten tegen hen gepleegd. “We moeten ervoor zorgen dat deze mensen de nodige begeleiding krijgen. Hoe minder veroordeelden terugkomen in de criminaliteit, hoe beter voor de samenleving.

We moeten het percentage van recidives terugbrengen”, stelde Mathoera.

Zij haalde aan dat op jaarbasis tussen 23.000-24.000 aangiftes worden gedaan, hiervan worden 5.000 dossiers gestuurd naar het parket. Mathoera wilde weten hoeveel mensen in detentie zijn op dit moment. Zij gaf aan dat in de penitentiaire inrichtingen er zeker 1100 gedetineerden zitten, maar dat het niet bekend is, hoeveel erin de politiecellen zijn. Mathoera wilde weten hoeveel mensen in voorarrest zitten, hoeveel in bewaring en hoeveel veroordeeld zijn. “Zonder informatie is er geen beleid en weten we niet waarover we praten”, merkte Mathoera op.

Het Huis van Bewaring is gebouwd in 2008. Tijdens de rondleiding werd geconstateerd, dat een vleugel niet in gebruik is genomen, omdat de financiële middelen niet aanwezig zijn om de vleugel in te richten. Een andere reden was dat er ook niet voldoende manschappen waren voor het werk. Na elf jaar is de situatie niet veranderd. Mathoera vroeg de minister wat de reden is dat de vleugel niet in gebruik genomen kan worden, terwijl politiecellen vol zitten met andere mensen. De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, liet weten dat het niet gebruiken van de vleugel te maken heeft met een tekort aan personeel. Volgens Getrouw zal er na integraal onderzoek in januari, gestart worden met de eerste elementaire opleiding voor rekruten.

-door Priscilla Kia-