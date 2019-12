In de eerste Divisie van de SVB/ Telesur  competitie overklaste Robinhood SNL met een eindstand 5 tegen 1 in de Dr. Ir. Franklin Essed Stadion. Al vroeg in de eerste helft wist Silvion Sedney Robinhood de voorsprong, hij scoorde in de tweede minuut. Teamgenoot Jamilhio Rigters coorde twee keer. Roche Rosebel en Giovanni Drenthe scoorden elk een keer voor Robinhood. In de 89ste minuut wist Ullerick Abauna een doelpunt te maken voor SNL.