De verklaring werd afgelegd door Céline Fremault, de minister van de Regering van het Brussels hoofdstedelijk Gewest, verantwoordelijk voor huisvesting, leefbaarheid, milieu en energie. De minister gaf aan, dat zij dergelijke technologie niet kan verwelkomen, als de straling negatieve invloed heeft op de gezondheid van de burger. “Wij moeten burgers beschermen 5G of niet, Brusselaars zijn geen proefkonijnen wier gezondheid ik met winst kan verkopen. We kunnen geen risico’s nemen. ‘ Céline Fremault, minister van de regering (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), is verantwoordelijk voor huisvesting, leefbaarheid, milieu en energie. Mevrouw Fremault heeft nauwkeurig vastgesteld dat een 5G-pilotproject niet compatibel is met de Belgische stralingsveiligheidsnormen en verklaarde dat zij niet van plan is een uitzondering te maken. De 5G-situatie in het kort Er is bijna geen twijfel over dat een 5G-wereld ons allemaal onder een ongekend niveau van toezicht en controle zal plaatsen; ongekende bevoegdheden zal verlenen aan zielloze bedrijfsalgoritmen. Dat zou voldoende moeten zijn om de agenda daar permanent te verwijderen, gearchiveerd onder “nuttige technologie is slecht geworden”. Hoewel misschien een nog grotere vraag voor onze tijd is: vormt 5G een grote bedreiging voor al het biologische leven? Het onafhankelijke bewijs geeft overweldigend aan, dat dit het geval is. Het is een feit dat honderden wetenschappers er alles aan doen, om alarm te slaan. Een dergelijke stem, Dr. Martin Pall, de WSU professor Emeritus, wiens onderzoek eigenlijk het mechanisme beschrijft van hoe draadloze straling schade in onze cellen veroorzaakt, noemt 5G “het domste idee in de geschiedenis van de wereld.” Binnen de corporatized halls van de overheid is er echter een versleten patroon van stemmen van reden die worden overstemd door de opgeschuimde razernij van technocratische bedrijven, die 5G zien als een ongekende economische kans voor de volledige commerciële exploitatie van de realiteit. Maar de 5G pushback begint viraal te worden. De compilatie van de waarheid, verzameld in video’s op 5G zoals deze, biedt een broodnodige reality-check van de schokkende staat van hebzucht en verdorvenheid onder de agenda-pushers in onze wereld. Hoewel het misschien griezelig klinkt, na dit lange tijd geobserveerd te hebben, lijkt het daarom ook dat degenen die deze agenda pushen vastzitten in een soort bijenkorfsyndroom, zo waanzinnig met dollartekens en “wij-tegen-hen” vooruitgang-obsessies dat ze in een modus zijn die niet in staat is tot zelfcorrigerende gedachten. Of op zijn minst niet in staat om te zien waar dit allemaal duidelijk naar toe gaat – ook voor hen en hun kinderen. In ieder geval is de situatie voor een gezond mens met normale waarden, inderdaad verbijsterend. Maar als we eenmaal over het leed heen zijn, worden we opgeroepen tot een soort door de ziel geleid antwoord. Misschien is het eerst een besluit om soeverein te zijn in onze gedachten en rentmeester te zijn van onze geest. Dan komen inspiratie en echte verbondenheid wanneer we betrokken raken bij het manifesteren van de grotere oplossing – de keuze voor een positieve toekomst. Bron: https://www.globalresearch.ca/brussels-first-major-city-halt-5g-due-health-effects/5673606