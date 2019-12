In het kader van het e-Id project heeft het ministerie van Binnenlandse zaken vandaag, de E-ID lezer in het perscentrum van het Kabinet van de president geïntroduceerd. De coördinator van het E-Governement Coördinaatschap, Gardelito Hew A Kee stelde, dat dit project deel uitmaakt van het Secure- Human System, dat de E-ID op 20 de-cember 2018 als eerste product heeft gelanceerd. Hij zei, met deze E-ID lezer, de burger geen zogeheten loperij meer zal hebben en allerlei documenten met name: uittreksels, geboorteaktes, nationaliteitsverklaring en mutaties van verhuizing te verzamelen, maar dat de burger met de E-ID makkelijker zijn/haar transacties kan doen. De E-Id (official opening print house) die op 15 maart 2019 in werking is getreden, heeft regels waaraan de burger zich moet houden, om in aanmerking te komen voor een E-ID en deze zijn: Internationale standaarden, persoonsgegevens, foto en vingerafdrukken. Het nodeloos gaan naar CBB, is dan voorbij. De nieuwe E-Id lezer, is een makkelijke techniek om de E-ID van de burger af te lezen, en ook de vingerafdruk te nemen, zodat de burger zijn of haar persoonlijke informatie in het desbetreffende bestand voorkomt, zonder dat de burger wordt gestuurd naar het CBB om documenten te verzamelen. ”Het gaan naar CBB komt dus te vervallen”, aldus Hew A Kee. De E-Id lezer is dan niet alleen voor de burger een gemak maar ook voor de verschillende instanties, die de goedkeuring krijgen van de minister om gebruik te maken van deze lezer. Minister Noersalim vertelde waarom en hoe de E-ID, het gemakkelijker voor de burger maakt. ”De E-ID is niet alleen voor de veiligheid, maar zorgt dat er een stuk efficiency komt in deze zaak”, aldus Noersalim. Hij zei dat dit systeem ook een voordeel heeft voor het bankwezen en kantoren(verzekeringsmaatschappijen), die de burger een bezoek aan CBB heeft bespaart. “Het gaan naar CBB voor elke aangelegenheid, is dan voorbij”, zei Noersalim. Volgens Noersalim is de E-ID lezer niet alleen een eerste stap naar vereenvoudiging van het proces voor de burger, maar ook voor de organisaties en instanties. Hij verklaarde dat alles dan ook vlotter zal verlopen. De mijlpaal die het ministerie heeft bereikt, is dat er per maand 1000 tot 10.000 E-ID kaarten worden verstrekt aan burgers. Het ministerie is ook doende op verschillende locaties, zowel in de stad als de distrikten de mensen te helpen aan de identificatiekaart . Noersalim zei dat vreemdelingen in Suriname wel over een E-ID kunnen beschikken, maar dat het niet zo is, dat ze met hun E-ID mogen stemmen.”Pas wanneer de vreemdelingen zich hier hebben gevestigd en er officieel is aangetoond dat ze Surinamer zijn, mogen ze stemmen”, aldus Noersalim. Volgens de minister is de veiligheid van burger met deze E-id lezer zeker gegarandeerd.