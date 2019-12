De afgelopen weken vertonen de wisselkoersen voor vreemde valuta ten opzichte van de SRD wederom een stijgende trend. De verkoopprijs voor een US-dollar lag aan het begin van de week bij de meeste cambio’s al reeds rond SRD 8,20. Terwijl de euro werd verkocht voor SRD 9,20. De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), Sham Binda, vertelde in een eerder gesprek reeds dat de koers voor de komende periode niet zal dalen. Dit omdat er plannen bij de overheid zijn de ambtenaren de beloofde twk gelden uit te betalen. Met de door Binda gedane uitspraak, wordt er door verschillende groepen in de samenleving een link gelegd met de op 22 augustus binnengekomen containers met SRD biljetten. Het zou gaan om vier 20 voet vracht containers met daarin SRD biljetten die de oude, versleten bankbiljetten zouden moeten vervangen.

Echter bestaat er vrees dat de oude biljetten nooit uit roulatie zijn gehaald, maar dat er daarbij wel nieuw geld in omloop is gebracht. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat er een devaluatie in de hand wordt gewerkt en, dat de koers binnen de kortste keren de lucht inschiet.

Binda gaf aan dat het gaat om ongedekt geld, dat in de samenleving terecht komt. Ingewijden van het reilen en zeilen binnen de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zouden daags na het binnenbrengen van de containers ook al hebben aangegeven, dat maar een deel van het geld zou dienen als vervanging.

De bestemming van het ander deel was niet duidelijk. Een ander fenomeen dat zou kunnen maken dat de koers de lucht inschiet, is volgens economen het feit dat met de grote stroom van toeristen in de-cember, de cambio houders alles doen om massaal valuta te bemachtigen.

Dit heeft tot gevolg dat een geldwisselaar een betere koers dan de ander kan bieden. Dit zal maken dat de koers voor de euro voor eind van het jaar al ver boven SRD9 zit. Ook de commerciële banken blijken hun eigen koers te hanteren, dit aan de hand van de zogeheten marktkoers.

De moederbank is nog de enige die een lage koers en wisselwaarde misschien wel onrealistische hanteert.

Het bevreemd burgers dat de CBvS, die de samenleving dient te beschermen zelf bij de commerciële banken zou kunnen ingrijpen, maar dat achterwege laat.

door Yves Kloppenburg