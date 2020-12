Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft gisteren op een regeringspersconferentie aangegeven, dat het rustig is in het onderwijsveld. Levens zei dat alles langzamer gaat dan gepland, maar dat het ministerie goed op weg is. “We zijn tevreden, meer in de zin dat iedereen meewerkt, maar we zijn niet tevreden met de resultaten. We wilden veel meer bereiken, maar we moeten toegeven dat niet alles snel kan, wat je plant, lukt niet altijd”, stelde de minister. Volgens haar is het ministerie behalve met de technische organisatie, ook bezig met inhoudelijke zaken. “Alles gaat langzaam, met name zaken in het binnenland lopen niet zoals graag gewild.”

Het ministerie komt volgens Levens, er niet onderuit om afstandsonderwijs te introduceren. “Het is een grote activiteit, want je bent met een groep van 150.000 tegelijk bezig. Dat moet je langzaam en voorzichtig doen.” Volgens haar gaat het niet alleen om de dure internetfaciliteiten, maar ook om andere vormen van onderwijs. Alleen gebruikmaken van de internetfaciliteiten is volgens Levens niet mogelijk, omdat 60 procent van de leerkrachten niet getraind is in het adequaat gebruiken van een laptop of het internet.

Volgens de minister moet er aandacht besteed worden aan de kwaliteit van het onderwijs, die mag volgens haar niet achteruitgaan.

Er wordt in de komende tijd veel aandacht besteed aan een nieuw curriculum, waarbij een heel ander systeem van examens, evaluatie van repetities en nieuwe vormen van onderwijs voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde, via de televisie geïntroduceerd zullen worden.

“Het vergt veel energie om met leerkrachten te werken. We zitten bijna elke zaterdag met schoolleiders en leerkrachten. We geven ook veel trainingen om te wennen aan een nieuwe vorm van lesgeven, terwijl er geen water, elektriciteit of andere technische zaken die beloofd waren, in het binnenland zijn.” Levens zei dat zij niets kan doen aan het feit dat leerkrachten niet genoeg verdienen, maar zij kan de leerkrachten wel tegemoetkomen door het mogelijk te maken dat op de dagen waarop zij geen les hebben, zij gewoon van huis uit kunnen werken. Dat zal de druk op hun uitgaven verzachten. Over het nieuwe curriculum waarbij ouders het moeilijk vinden om hun kinderen bij te staan, zei Levens dat het niet zo zou moeten zijn dat ouders moeten inkomen om kinderen te helpen.

“Wat wel gedaan wordt, is dat video’s gemaakt zullen worden voor rekenen en die zullen beschikbaar gesteld worden voor ouders, zodat zij zelf naar de uitwerking kunnen kijken op het internet en tot de ontdekking kunnen komen dat de sommetjes niet op één manier kunnen worden opgelost. We zijn ook bezig met differentiëren zodat alle kinderen aan hun trekken komen bij het oplossen van sommen”, aldus Levens.

door Priscilla Kia