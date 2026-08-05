Vakbondsactie bankbeveiliging verstoort dienstverlening van banken

Een vakbondsactie bij de Dienst der Bank-beveiliging verstoort momenteel de dienstverlening van meerdere banken in Suriname. De Hakrinbank heeft uit veiligheidsoverwegingen vrijwel al haar filialen gesloten, terwijl de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) voorlopig helemaal geen klanten ontvangt. Bij de Hakrinbank blijft alleen het hoofdkantoor aan de Dr. Sophie Redmondstraat 11-13 geopend. De overige filialen zijn tot nader order gesloten. Volgens de bank is deze maatregel genomen om de veiligheid van klanten en medewerkers te waarborgen.

Klanten worden geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale dienstverlening. Internetbankieren, mobiel bankieren, POS-betalingen, geldautomaten en Mopé blijven normaal beschikbaar. Voor bankzaken die niet digitaal kunnen worden afgehandeld, kunnen cliënten terecht op het hoofdkantoor. Hakrinbank heeft nog niet aangegeven wanneer de filialen weer worden opengesteld. De bank zegt het publiek via haar officiële communicatiekanalen op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. Ook de Surinaamse Postspaarbank ondervindt de gevolgen van de actie bij de Dienst der Bankbeveiliging. In een spoedbericht laat de bank weten voorlopig gesloten te blijven. Volgens de SPSB ligt de oorzaak buiten haar invloedssfeer, omdat de Dienst der Bankbeveiliging momenteel in beraad is. De bank zegt alles in het werk te stellen om de dienstverlening zo snel mogelijk te hervatten zodra de omstandigheden dat toelaten. Zij biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongemak dat de sluiting voor cliënten met zich meebrengt.

Door de actie zijn meerdere banken momenteel beperkt of helemaal niet toegankelijk voor het publiek. Waarvoor de beveiligingsmedewerkers precies actievoeren, is op dit moment nog niet bekend. Ook is onduidelijk welke eisen aan de actie ten grondslag liggen en hoe lang de verstoring zal aanhouden. Evenmin is duidelijk of andere financiële instellingen aanvullende maatregelen zullen treffen zolang de actie voortduurt. Zowel de Hakrinbank als de SPSB vragen klanten om begrip en geduld totdat de reguliere dienstverlening weer volledig kan worden hervat.