Simons wil einde aan ‘wilde’ goudexport: overheid wenst Gold Board

President Jennifer Simons heeft aangekondigd dat de regering af wil van de ongecontroleerde export van goud uit Suriname. Tijdens de regeringspersconferentie van maandag zei het staatshoofd, dat de overheid werkt aan de oprichting van een Gold Board, waarmee de goudexport beter moet worden gereguleerd en de staat meer inkomsten uit de sector moet halen.

De president verwees daarbij naar een particulier bedrijf, National First Beyond Company, dat onder de vorige regering goud exporteerde en volgens haar een korting van 90 procent kreeg. Simons stelde dat de overheid voldoende aan de goudsector kan verdienen en daarom geen aanleiding ziet om dergelijke gunstige regelingen, te blijven toestaan. “Wij werken toe naar een Gold Board. We willen dat al het goud uit Suriname via de overheid, mogelijk in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname, wordt geëxporteerd. We willen geen wilde export meer hebben,” aldus Simons. Volgens haar is inmiddels ook besloten, dat de verplichte retentie van 35 procent uit de goudexport voortaan rechtstreeks bij de Centrale Bank moet worden gestort. Zij erkende dat de invoering van deze maatregel niet zonder problemen is verlopen, maar gaf aan, dat de beslissing inmiddels definitief is.

Met deze maatregelen wil de regering de goudexport beter structureren en ervoor zorgen dat de Surinaamse staat meer profiteert van de opbrengsten uit de sector. Volgens de president leveren de huidige inkomsten uit de goudindustrie nog onvoldoende op voor de staatskas.