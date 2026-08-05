Roadmap moet Suriname voorbereiden op olie-economie

President Jennifer Simons wil dat Suriname ruim vóór de verwachte inkomsten uit de olie- en gassector beschikt over een breed gedragen ontwikkelingsvisie die verder reikt dan de regeerperiode van één kabinet. Volgens het staatshoofd is een nationale roadmap noodzakelijk om het land voor te bereiden op de economische veranderingen die de olie-inkomsten vanaf 2030 met zich mee kunnen brengen. Tijdens de regeringspersconferentie van maandag 3 augustus benadrukte Simons dat de regering zich niet uitsluitend richt op het herstel van de economie en andere sectoren. “We moeten ook aan de toekomst denken”, zei de president. Volgens haar is de ontwikkeling van Suriname een nationale verantwoordelijkheid die vraagt om een gezamenlijke koers. Om die reden heeft de regering in juni het Nationaal Ont-wikkelingsplatform ingesteld.

Dit platform moet binnen een jaar een regeringsoverstijgende hoofdrichting voor het nationale beleid formuleren. Anders dan het kortetermijnmeerjarenontwikkelingsplan voor de komende drie jaar, moet deze roadmap richting geven aan de ontwikkeling van Suriname voor de periode vanaf 2030. Simons verwees daarbij naar de prognoses van Staatsolie, waaruit blijkt dat Suriname vanaf 2030 aanzienlijk hogere inkomsten uit de olie- en gassector kan verwachten. Volgens haar brengt die ontwikkeling niet alleen economische kansen met zich mee, maar ook nieuwe uitdagingen waarvoor het land zich tijdig moet voorbereiden. “Dat betekent dat we een roadmap moeten hebben wanneer we kijken naar de veranderingen die verwacht worden in de economie van Suriname”, aldus de president. Zij merkte daarbij op dat de uiteindelijke koers mede afhankelijk zal zijn van internationale economische ontwikkelingen. Volgens Simons groeit ook de belangstelling van buitenlandse bedrijven, banken en andere instellingen voor Suriname. Juist daarom vindt de regering het belangrijk om nu al een duidelijke ontwikkelingsrichting vast te leggen, zodat het land voorbereid is op de toenemende internationale belangstelling en de verwachte investeringen.

Het Nationaal Ontwikkelingsplatform bestaat uit vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke geledingen, waaronder de private sector, de media, religieuze organisaties, politieke partijen en de vakbeweging. De brede samenstelling moet ervoor zorgen dat het uiteindelijke ontwikkelingsplan op een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak kan rekenen.

In het kader van dit traject is het ministerie van Olie, Gas en Milieu (OGM) eveneens gestart met de voorbereidingen voor de summit Duurzaam Suriname 3.0. De bijeenkomst, die op 10 en 11 augustus van start gaat en begin oktober wordt voortgezet, moet deskundigen uit verschillende sectoren bijeenbrengen om gezamenlijk prioriteiten en aanbevelingen te formuleren voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Bij de aftrap van het traject onderstreepte president Simons het belang van een nationale koers en een brede participatie. Daarnaast wees het staatshoofd erop dat de Nationale Local Content-wet inmiddels is voorbereid door de Local Content Board. Ook dit wetsvoorstel zal worden betrokken bij de werkzaamheden van het Nationaal Ontwikkelingsplatform.

Na afronding van het ontwikkelingsplan zal het document worden beoordeeld door het Planbureau en vervolgens ter behandeling worden aangeboden aan De Nationale Assemblée. Volgens Simons is het van groot belang dat politieke en maatschappelijke partijen overeenstemming bereiken over de hoofdlijnen van de roadmap. “Dat geeft ons de meeste kans om een stabiele toekomst tegemoet te gaan”, aldus de president.