´Mensen met een beperking kunnen prijsstijgingen nauwelijks opvangen´

Stichting Wan Okasi wil dat de bescherming van sociaal kwetsbare groepen een harde voorwaarde wordt bij eventuele wijzigingen in het brandstofprijsbeleid. Dat deelt de voorzitter Aniel Koendjbiharie mee aan de krant. De belangenorganisatie heeft zich beschikbaar gesteld als gesprekspartner nadat de regering heeft aangekondigd eerst overleg te zullen voeren met maatschappelijke organisaties voordat een definitief besluit wordt genomen over het loslaten van de prijscap op brandstof.

De stichting reageert op de mededeling van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat de brandstofprijzen voorlopig ongewijzigd blijven en dat de regering het overleg met verschillende maatschappelijke groeperingen wil afwachten.

Wan Okasi noemt die stap positief, maar benadrukt dat de belangen van sociaal zwakkeren, waaronder personen met een beperking, vanaf het begin onderdeel moeten zijn van de besluitvorming. Volgens de stichting leven veel personen met een beperking nu al onder grote financiële druk. Zij ontvangen momenteel een uitkering van SRD 2.750, aangevuld met een toeslag van SRD 1.000 en een koopkrachtversterking van SRD 1.800. De organisatie stelt echter dat deze aanvullende ondersteuning niet altijd tijdig wordt uitbetaald.

Daarnaast zouden verschillende uitkeringsgerechtigden recent zijn geconfronteerd met het stopzetten van de koopkrachtversterking, zonder dat daarvoor een duidelijke verklaring is gegeven.

Wan Okasi wijst erop dat personen met een beperking extra hard worden geraakt wanneer de brandstofprijzen stijgen.

Hogere brandstofkosten leiden doorgaans tot duurdere vervoerskosten, levensmiddelen en andere goederen. Tegelijkertijd beschikken veel mensen uit deze doelgroep volgens de stichting over beperkte mogelijkheden om hun inkomen te verhogen, onder meer door onvoldoende toegang tot onderwijs, passend werk, aangepast vervoer en een inclusieve arbeidsmarkt. Daar komt volgens de organisatie bij dat mensen met een beperking vaak al hogere uitgaven hebben voor medische zorg, hulpmiddelen, vervoer en persoonlijke ondersteuning. Een stijging van de kosten van levensonderhoud heeft daardoor een grotere impact op hun bestaanszekerheid dan op die van andere groepen.

Stichting Wan Okasi zegt begrip te hebben voor de moeilijke economische keuzes waarvoor de regering staat en spreekt zich niet uit tegen een marktconforme brandstofprijs of een geleidelijke afbouw van subsidies. Wel vindt Wan Okasi dat eerst voldoende sociale waarborgen moeten worden getroffen voordat de prijscap wordt losgelaten. De organisatie pleit onder meer voor een automatische koppeling van de uitkering en de koopkrachtversterking aan de ontwikkeling van brandstof- en voedselprijzen. Ook vraagt zij om een garantie dat de koopkrachtversterking tijdig wordt uitbetaald en dat wijzigingen daarin duidelijk worden gecommuniceerd. Daarnaast wil de stichting dat vooraf een formele impactanalyse wordt uitgevoerd naar de gevolgen van een eventuele brandstofprijsverhoging voor personen met een beperking en andere sociaal kwetsbare groepen.

Koendjbiharie heeft de regering daarnaast verzocht om op korte termijn een audiëntie met president Jennifer Simons mogelijk te maken. Volgens Wan Okasi zijn economische hervormingen soms onvermijdelijk, maar mogen deze niet leiden tot een verdere verslechtering van de positie van mensen die nu al onder de armoedegrens leven. De stichting stelt dat een sluitend sociaal vangnet noodzakelijk is voordat wordt besloten de prijscap op brandstof af te bouwen.