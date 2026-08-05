Simons: ‘Versterking NMA en milieutoezicht noodzakelijk’

President Simons heeft gisteren aangekondigd, dat de regering werkt aan een versterking van de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) en het milieutoezicht in Suriname. Volgens het staatshoofd is de huidige situatie ontoereikend om milieuvervuiling, met name in de goudsector, effectief aan te pakken. Zij benadrukte dat niet alleen strengere controle nodig is, maar ook investeringen in laboratoria, vroegtijdige waarschuwingssystemen en alternatieve methoden voor goudwinning.

De president reageerde op vragen over de bevoegdheden van milieucontroleurs van de NMA. Daarbij werd gevraagd of deze inspecteurs inmiddels bevoegd zijn om op te treden, boetes op te leggen of bedrijven te sluiten.

Simons zei dat de regering momenteel de positie van de milieuautoriteit evalueert. Volgens haar werd de milieuwetgeving in het verleden gewijzigd en moet worden bekeken of de huidige structuur nog voldoet. Zij sprak haar voorkeur uit voor een sterke milieuautoriteit die betrouwbare gegevens verzamelt en deze kan vertalen naar effectief beleid.

De president wees erop dat de NMA voortbouwt op de werkzaamheden van het voormalige NIMOS en dat de organisatie inmiddels geruime tijd bestaat. Zij vindt dat de autoriteit in staat moet zijn om milieuvervuilende activiteiten in kaart te brengen en toezicht uit te oefenen op bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. “Als we toestaan dat er met schadelijke stoffen wordt gewerkt, zonder dat de overheid weet waar en onder welke omstandigheden dat gebeurt, dan hebben we een fundamenteel probleem”, stelde de president. Volgens haar is die situatie in de loop der jaren ontstaan en zal het tijd kosten om die te herstellen. “Het gaat niet volgende week opgelost zijn, maar we gaan nu wel het keerpunt maken.”

Een belangrijk knelpunt is volgens Simons de beperkte capaciteit van de NMA. De autoriteit beschikt over onvoldoende middelen om het uitgestrekte binnenland effectief te controleren. Daarom moet volgens haar worden gekeken naar andere toezichtsmethoden, dan uitsluitend fysieke inspecties.

Daarnaast uitte de president haar zorgen over de laboratoriumcapaciteit in Suriname. Volgens informatie van de NMA beschikt geen enkel laboratorium momenteel over de mogelijkheid om alle relevante milieugevaarlijke stoffen volledig te analyseren. Daardoor moeten monsters regelmatig naar het buitenland worden gestuurd, wat leidt tot lange wachttijden.

Binnen twee tot drie maanden wil de regering daarom maatregelen treffen om bestaande laboratoria, onder meer bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Surinaamse Waterleiding Maatschappij, het Viskeuringsinstituut, BOG en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), beter uit te rusten en operationeel te maken. Daarbij speelt volgens haar ook een tekort aan gespecialiseerd personeel een rol.

Verder wil de regering onderzoeken of zogenaamde Early Warning Systems kunnen worden ingevoerd, zodat vervuiling eerder wordt gesignaleerd en niet pas zichtbaar wordt wanneer bijvoorbeeld vissterfte optreedt.

Simons benadrukte tevens, dat alternatieve technieken voor de goudwinning beschikbaar zijn en dat de overheid serieus werk wil maken van de invoering daarvan. Zij wees erop dat kwikvervuiling niet alleen bewoners van de goudvelden treft. “Ik heb zelf moeten omgaan met kwik in mijn lichaam, terwijl ik in Paramaribo woon”, aldus Simons.

Op de vraag of milieucontroleurs momenteel bevoegd zijn om handhavend op te treden, antwoordde de president dat deze bevoegdheden volgens de wet die zij destijds mede heeft opgesteld, al zijn geregeld. Mocht dat inmiddels niet meer het geval zijn, dan is zij daarvan niet op de hoogte. Volgens haar kunnen milieucontroleurs bovendien, waar nodig, ondersteuning vragen van de politie bij controles.

De president erkende dat het gebruik van kwik en andere overtredingen, jarenlang zijn gedoogd. Zij acht het daarom niet realistisch om van de ene op de andere dag een einde te maken aan alle misstanden. In plaats daarvan wil de regering werken aan een afbouwtraject, waarbij goudzoekers worden ondersteund bij de overstap naar veiligere productiemethoden en tegelijkertijd het toezicht wordt opgevoerd.

Ook de veiligheid in de goudvelden moet volgens haar worden verbeterd. Zij pleit voor een gespecialiseerde politie- of defensie-eenheid die zowel de veiligheid van goudzoekers als die van controlerende instanties kan waarborgen. De president erkende dat daarvoor extra financiële middelen nodig zijn en gaf aan te onderzoeken hoe de overheid deze investeringen kan bekostigen.