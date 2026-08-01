Verkoper van rondhout blijkt oplichter

De verdachte v.d. W. is op dinsdag 28 juli 2026, door medewerkers van de afdeling Fraude aangehouden, na te zijn ontboden naar het politiebureau. Een advocaat deed op zaterdag 24 mei 2026 namens zijn cliënt W.R., aangifte ter zake oplichting en verduistering tegen de verdachte. Volgens de aangever had zijn cliënt op verschillende data vanaf september 2025 tot en met februari 2026, een groot geldbedrag in USD voor de verdachte overgemaakt voor het kopen van rondhout, dat hij zou exporteren naar Vietnam.

De verdachte had de benadeelde overtuigd, dat hij daartoe in staat was. Echter heeft de verdachte de houtblokken nooit aangeleverd en hield W.R. steeds weer een andere smoes voor. Bij de voorgeleiding heeft de verdachte toegegeven, het geldbedrag te hebben ontvangen en vervolgens te hebben afgegeven aan ene C., bij wie hij de houtblokken zou hebben gekocht, maar die nooit aan hem zijn geleverd. Ook gaf hij aan niet te weten waar C. te vinden is. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte v.d. W. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.