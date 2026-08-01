Gonesh: ‘Verhoging ATM-tarieven nodig, maar dienstverlening moet beter’

De recente verhoging van de tarieven voor contante geld-opnames bij ATM-machines heeft tot veel wrevel geleid. Vooral de combinatie van hogere kosten en gebrekkige dienstverlening, zorgt voor kritiek. Consumenten klagen dat geldautomaten regelmatig leeg zijn of buiten werking, waardoor zij niet altijd toegang hebben tot contant geld.

Onlangs zijn de kosten voor contante geldopnames bij ATM-machines verhoogd. Dit leidde tot veel kritiek in de samenleving, met name vanwege de gebrekkige dienstverlening waarmee consumenten geconfronteerd worden. ATM-machines zijn vaak leeg of buiten werking.

Bankingconsultant Terence Gonesh zegt dat het veel geld kost om het ATM-netwerk te onderhouden. Er moeten forse investeringen gepleegd worden in infrastructuur en technologie om bij te blijven met trends en ontwikkelingen. “Het ATM-netwerk in Suriname, is sterk verouderd. Er moeten stevige investeringen gepleegd worden en dat merk je natuurlijk ook aan de klachten vanuit de samenleving. Die investeringen kosten geld en die moeten natuur-lijk ergens weer betaald worden. In die zin is het begrijpelijk dat er prijsaanpassingen komen.”

Volgens Gonesh liggen de tarieven voor bancaire diensten in Suriname, vergeleken met de internationale markt, nog altijd relatief laag. “De afgelopen jaren zijn de tarieven voor bankingservices in Suriname, afgezien van de bankrentes, laag gebleven. Voor veel elektronische betalingen en transacties werden nauwelijks kosten in rekening gebracht. Internationaal gezien zijn die tarieven nog steeds niet heel hoog.”

Gonseh benadrukt dat consumenten terecht een betere dienstverlening mogen verwachten als zij meer betalen. “Als je ergens voor betaalt, mag je ook kwaliteit verwachten. Het zou prettig zijn als er meer informatie komt over waaraan de extra middelen worden besteed, zodat de samenleving ziet dat de dienstverlening daadwerkelijk verbetert.” Gonesh wijst erop dat er wereldwijd verschillende modellen bestaan om de kosten van ATM-netwerken en transacties te financieren. “In Suriname hebben de banken hierover ongetwijfeld overleg gevoerd met BNET. BNET is een zelfstandig bedrijf dat eigendom is van de banken. Er zijn verschillende modellen om deze dienstverlening te financieren.” In sommige landen worden de kosten volgens hem op een andere manier opgevangen. “Daar verdienen banken op andere manieren aan hun dienstverlening en kunnen zij een deel van de kosten absorberen. In Suriname is jarenlang gekozen voor een model waarbij de kosten grotendeels worden gedekt via transactiekosten op ATMs. Dat is de rationaliteit achter het huidige model.” Volgens Gonesh blijft dat voorlopig het uitgangspunt, al vindt hij dat de dienstverlening dan wel merkbaar moet verbeteren.