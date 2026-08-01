Paramaribo Zoo verdient meer aandacht en investeringen

De Cubaanse YouTuber Rob Morales vertelt in een van zijn laatste filmpjes, hoe een recent bezoek aan de Paramaribo Zoo, hem met gemengde gevoelens achterliet. Waar de dierentuin voor hem altijd een bijzondere plek was waar kinderen leren over dieren, gezinnen samenkomen en bezoekers tot rust komen, zag hij nu vooral de gevolgen van achterstallig onderhoud en een gebrek aan investeringen. Volgens Morales beschikt de dierentuin over veel potentie, maar ontbreekt het aan voldoende steun om zich verder te ontwikkelen. Hij benadrukt dat een dierentuin veel meer is dan een re- creatieve voorziening. Hij noemt het een belangrijke plek voor educatie, natuurbescherming, toerisme en cultuur. Volgens hem leren kinderen er respect voor de natuur en draagt de dierentuin bij aan het behoud van het Surinaamse erfgoed.

Morales zijn grote waardering uit voor de medewerkers, die ondanks de beperkte middelen, zich met veel liefde inzetten voor de dieren. Bijzondere lof gaat uit naar de Cubaanse medewerkers en vrijwilligers, die zich volgens hem, belangeloos inzetten uit passie voor dierenwelzijn.

Maar inzet alleen is volgens Morales, niet voldoende om de dierentuin in stand te houden. Hij pleit voor meer investeringen in onderhoud, betere voorzieningen en na-tuurbeschermingsprojecten. Volgens hem dreigt de dierentuin langzaam achteruit te gaan als er geen actie wordt ondernomen, met negatieve gevolgen voor de dieren, medewerkers, kinderen, gezinnen, het toerisme en uiteindelijk heel Suriname.

Morales zegt dat zijn boodschap niet opgevat moet worden als kritiek, maar als een oproep tot bewustwording en samenwerking. Hij roept de overheid op de dierentuin meer aandacht te geven, vraagt het bedrijfsleven om ondersteuning en moedigt burgers aan de dierentuin te bezoeken en te waarderen. Morales spreekt de hoop uit dat de Paramaribo Zoo met voldoende steun kan uitgroeien tot een van de beste dierentuinen in de regio en daarmee een waardevolle bijdrage blijft leveren aan de toekomst van Suriname.