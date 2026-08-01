Afonsoewa eist duidelijkheid over vervuiling wateren in binnenland

Silvana Afonsoewa, NDP-parlementariër, heeft in De Nationale Assemblée opnieuw aandacht gevraagd voor de ernstige vervuiling van wateren on het binnenland. Zij wilde van de regering weten of de bron van de vervuiling inmiddels is vastgesteld, welke maatregelen tot nu toe zijn getroffen en hoe de begeleiding van de getroffen bewoners plaatsvindt.

Volgens Afonsoewa heeft de minister een toelichting gegeven op de situatie in het binnenland, maar blijven voor haar nog veel vragen onbeantwoord. Zij wees erop dat het inmiddels een maand geleden is dat bewoners het dringende advies kregen, het water niet te gebruiken en ook niet in de getroffen wateren te vissen.

Zij benadrukte dat deze adviezen grote gevolgen hebben voor de bewoners van het binnenland. Volgens haar beschikken veel dorpen niet over schoon drinkwater en zijn inwoners voor hun watervoorziening grotendeels afhankelijk van de rivieren. Ook vormt vis voor veel gezinnen een belangrijke bron van voedsel.

Afonsoewa stelde dat de regering daarom duidelijkheid moet verschaffen over de huidige situatie. Zij gaf aan niet te willen horen, dat de minister geen antwoord heeft op haar vragen, omdat hij als vertegenwoordiger van de regering, geacht wordt hierover geïnformeerd te zijn. Volgens haar had hierover, na een maand, al afstemming binnen de regering moeten hebben plaatsgevonden.

Afonsoewa wilde onder meer weten wat de bewoners van de getroffen gebieden momenteel drinken, in welke rivieren en kreken nog wel veilig gevist kan worden en welke wateren door de vervuiling, zijn gecontamineerd. Daarnaast vroeg zij de regering om inzicht te geven in het beleid dat wordt gevoerd, nu er volgens haar, meer duidelijkheid bestaat over de situatie in het gebied.