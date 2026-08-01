Opschoning ambtenarenbestand brengt nieuwe misstanden aan het licht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bij de opschoning van het ambtenarenbestand op nieuwe onregelmatigheden gestuit. Minister Marinus Bee maakte woensdag, voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers, bekend dat uit controles is gebleken dat sommige ambtenaren, ondanks hun pensionering, jarenlang een salaris van de overheid zijn blijven ontvangen. Volgens de minister gaat het om een van de bevindingen uit het lopende onderzoek naar de overheidsloonlijst. Naast gepensioneerden die nog werden uitbetaald, trof het ministerie ook gevallen aan waarbij personen meerdere salarissen van de overheid ontvingen.

“Er zijn mensen die al jaren met pensioen zijn, maar toch nog salaris ontvingen. Daarnaast kwamen we ook situaties tegen, waarbij personen twee of zelfs drie salarissen kregen uitbetaald. Die onregelmatigheden zijn we nu aan het corrigeren”, aldus Bee. De bewindsman wees erop dat de regering de afgelopen periode al de nodige maatregelen heeft genomen tegen zogenoemde spookambtenaren. Inmiddels zijn de salarisbetalingen van een groot aantal personen stopgezet en waar nodig zijn ontslagprocedures afgerond.

Het ministerie richt zich nu op andere categorieën binnen het ambtenarenapparaat. Zo worden momenteel dossiers onderzocht van personen die in het binnenland verblijven en een overheidsinkomen ontvangen, evenals medewerkers die werkzaam zijn in de particuliere sector, maar tegelijkertijd nog op de loonlijst van de overheid voorkomen.

Volgens Bee zal daarna aandacht worden besteed aan de groep beleidsadviseurs die door de overheid wordt betaald. Hij benadrukte dat dit dossier juridisch complexer ligt, omdat veel van deze adviseurs per presidentiële resolutie zijn benoemd. “Je kunt hun salaris niet zomaar stopzetten. Als de overheid de wettelijke procedures niet volgt, kan dat leiden tot rechtszaken”, aldus de minister.

Bee erkende dat de overheid niet alle knelpunten in één keer kan oplossen, maar stelde dat er geleidelijk vooruitgang wordt geboekt. Daarbij merkte hij op dat sommige ministeries zelfs niet over voldoende werkruimte beschikken om alle aangestelde beleidsadviseurs daadwerkelijk te huisvesten. Volgens de minister is de huidige situatie het gevolg van beleid uit het verleden, maar blijft de regering werken aan een verdere opschoning en een beter beheer van het overheidsapparaat.