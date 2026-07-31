Suriname overspoeld met illegale sigaretten uit Paraquay

De Global Organized Crime Index, ondersteund door Interpol, stelt dat Suriname zowel een bestemming als doorvoerland is voor accijnsgoederen. Criminele groepen zouden tabak en andere producten tussen Paraguay, Guyana en Brazilië vervoeren. Paraguay zou daarbij verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de illegale tabaksproducten die in Suriname circuleert. De illegale sigarettenhandel heeft inmiddels een groot deel van de Surinaamse markt in handen. Parlementariër Wedprekash Joeloemsingh stelt dat illegale sigaretten ongeveer 70 procent van de totale tabaksmarkt vertegenwoordigen. Hierdoor loopt de overheid jaarlijks voor miljoenen aan belastinginkomsten mis. “Suriname verliest elk jaar meer dan 500 miljoen SRD, ongeveer 12 miljoen euro”, stelde Joeloemsingh tijdens de behandeling van de staatsbegroting in De Nationale Assemblée.

Accijnsverhogingen vergroten marktaandeel smokkel

Volgens Joeloemsingh heeft het verhogen van tabaksaccijnzen niet geleid tot meer inkomsten voor de staat, maar juist tot een groei van de illegale handel. “Elke keer wanneer de accijnzen werden verhoogd, zagen we dat de illegale handel een groter marktaandeel kreeg. Inmiddels ligt dat aandeel rond de 70 procent. Als de accijnzen verder stijgen, zal de legale markt steeds kleiner worden”, aldus de parlementariër. Illegale sigaretten van merken zoals Tabaca, Oris en Tradicion worden volgens hem verkocht via winkels en informele verkooppunten voor prijzen tussen 50 en 100 SRD per pakje. Door de lagere prijzen vinden deze producten gemakkelijk aftrek bij consumenten die door de aanhoudende inflatie minder koopkracht hebben.

Suriname als doorvoerroute voor smokkel

In het rapport van Joeloemsingh worden verschillende routes beschreven waarlangs illegale sigaretten Suriname binnenkomen.

Een deel wordt volgens hem, rechtstreeks het land binnengesmokkeld, onder meer via Guyana en Brazilië. Vanuit Guyana worden sigaretten via de Corantijnrivier en de weg richting Nickerie vervoerd. Ook vanuit Brazilië zouden kleine boten, zogenoemde tapouilles, worden gebruikt om tabaksproducten illegaal binnen te brengen. Een andere methode zou plaatsvinden via de commerciële haven van New Haffen in Paramaribo. Volgens Joeloemsingh worden containers met sigaretten legaal ingevoerd als transitgoederen, waardoor er geen belastingen worden betaald. Deze goederen zouden vervolgens niet opnieuw worden uitgevoerd, maar verdwijnen op de lokale markt.

Smokkelnetwerken verbonden met andere criminaliteit

Hoewel illegale sigarettenhandel vaak wordt gezien als een economisch delict, waarschuwen deskundigen dat dezelfde smokkelroutes ook kunnen worden gebruikt voor andere illegale activiteiten.

Volgens de Global Organized Crime Index gaat het om netwerken die zich ook bezighouden met de handel in onder meer kwik, goud en wapens. De aanpak van sigarettensmokkel raakt daarmee niet alleen de belastinginkomsten van de overheid, maar ook de bredere strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

Bron: franceguyane.fr