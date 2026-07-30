Meteorologische Dienst waarschuwt voor verhoogd risico op hittestress

De Meteorologische Dienst Suriname (MDS) waarschuwt voor een hoge hitte-index en een verhoogd risico op hittestress vandaag, donderdag 30 juli. Volgens de weersverwachting zal het grootste deel van het land te maken krijgen met zonnig, warm en overwegend droog weer. De maximumtemperatuur loopt op tot ongeveer 34 graden Celsius, terwijl de gevoelstemperatuur kan oplopen tot tussen de 36 en 38 graden. De MDS adviseert kwetsbare groepen, rekening te houden met de hoge temperaturen, omdat deze kunnen leiden tot hitte-uitputting of zelfs een zonnesteek. Ook mensen die langdurig buiten werken, lopen volgens de dienst, een verhoogd risico op fysieke overbelasting.

Hoewel voor het grootste deel van Suriname droog weer wordt verwacht, bestaat in de middag in de districten Marowijne en Commewijne een kleine kans op een lokale, lichte regenbui. Van significante neerslag of zware weersomstandigheden is volgens de dienst geen sprake. De Meteorologische Dienst wijst erop dat de aanhoudende warmte kan leiden tot een grotere belasting van het elektriciteitsnet, doordat meer gebruik wordt gemaakt van airconditioners en andere koelapparatuur.

De wind waait overwegend uit oostelijke tot oost-noordoostelijke richting met snelheden van 10 tot 15 kilometer per uur langs de kust en 8 tot 12 kilometer per uur in het binnenland. Windvlagen blijven beperkt tot ongeveer 25 kilometer per uur.

Voor vrijwel alle districten worden maximumtemperaturen van 32 tot 34 graden Celsius verwacht. De minimumtemperaturen liggen tussen de 23 en 25 graden Celsius.