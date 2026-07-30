Kapitein en twee bemanningsleden MV Barima aangeklaagd voor moord

De kapitein en twee bemanningsleden van de MV Barima, de passagiersveerboot die op 18 juli voor de kust van Guyana zonk, zijn dinsdag aangeklaagd voor moord. Bij de ramp kwamen 73 mensen om het leven, terwijl 30 anderen nog altijd worden vermist. Kapitein Kevin Price (40) en de bemanningsleden Rondell Dwayne Roberts (42) en Delon Granderson (33) verschenen dinsdag voor de rechtbank in Georgetown. Volgens de Guyanese politie hoefden de verdachten nog geen pleidooi in te dienen. Zij blijven in voorlopige hechtenis. De zaak is uitgesteld tot 3 augustus.

De 87 jaar oude MV Barima kapseisde op 18 juli tijdens een reis van Georgetown naar Port Kaituma, in het noordwesten van Guyana. Volgens de autoriteiten bevonden zich 179 personen aan boord. Van hen konden 76 passagiers en bemanningsleden worden gered.

De ramp heeft geleid tot een omvangrijk onderzoek naar de veiligheid van de veerdiensten in Guyana. De veerverbindingen worden beheerd door het Transport and Harbours Department, dat onder het ministerie van Openbare Werken valt.

President Irfaan Ali heeft inmiddels een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld die de toedracht van de ramp moet onderzoeken en aanbevelingen moet doen om soortgelijke tragedies in de toekomst te voorkomen.

Bron: Reuters.