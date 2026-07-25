Vakantiegangers dienen openstaande strafvonnissen tijdig te controleren

Met de grote schoolvakantie in aantocht, roept de Dienst Executie Strafvonnissen (DES) burgers die van plan zijn naar het buitenland te reizen op, om tijdig na te gaan of er een openstaand strafvonnis op hun naam staat. Voor deze verificatie kunnen burgers een WhatsApp-bericht sturen naar het nummer 08808652. Via dit nummer wordt men geïnformeerd of er een vonnis op naam geregistreerd staat, hoe dit kan worden afgehandeld en waar een eventuele betaling kan worden verricht.

De informatie die de DES verstrekt, heeft niet alleen betrekking op verkeervonnissen, maar ook op vonnissen voor andere, zwaardere strafbare feiten. Het kan daarbij gaan om door de rechter opgelegde geldbedragen die via de Staat moeten worden betaald aan benadeelden of slachtoffers. Met deze oproep wil de DES voorkomen dat reizigers op de dag van vertrek voor onaangename verrassingen komen te staan. Personen met een openstaand strafvonnis kunnen bij de grenscontrole worden geconfronteerd met maatregelen, waardoor zij hun reis niet verder kunnen voortzetten. Afhankelijk van het vonnis kan dit zelfs leiden tot aanhouding en overbrenging naar de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI), beter bekend als Santo Boma.

De DES adviseert burgers daarom om ruim vóór hun geplande vertrek de benodigde controle uit te voeren, zodat eventuele openstaande zaken tijdig kunnen worden afgehandeld.