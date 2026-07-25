Minister Misiekaba pleit voor nationale aanpak inzake zelfdoding

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, heeft graag een dringende en nationale aanpak aangaande suïcide. Cijfers van het Korps Politie Suriname (KPS) tonen een behoorlijke stijging, waarbij alleen al in de maand juni, sprake was van 22 zelfdodingsgevallen inclusief pogingen. Volgens de bewindsman is elk geval één teveel. “De cijfers van de politie tonen dat we ons inderdaad zorgen moeten maken”, onderstreept de minister in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Hij erkent dat deze kwestie een schokeffect in de samenleving teweegbrengt.

“We maken ons zorgen, maar tegelijkertijd maken wij het beleid. Dus we kijken naar wat precies gedaan moet worden”, aldus de minister. In lijn met het beleid worden er concrete acties ondernomen. De landelijke crisishulplijn 114 die op 5 juni is gelanceerd, is daar één van. Deze dienst is gericht op professionele begeleiding en eerste opvang bij acute crises. De minister doet een beroep op de samenleving om hier gebruik van te maken. Volgens hem betreft het geen wondermiddel, maar deskundigen die een luisterend oor hebben. “Ze kunnen je in elk geval verwijzen naar de plekken waar je hulp en begeleiding kan krijgen”, drukt minister Misiekaba de samenleving op het hart.

Als tweede actiepunt zal een breed gedragen raad, bestaande uit alle belanghebbenden, in het leven worden geroepen. De bewindsman weet dat er heel wat activiteiten op het gebied van mentale gezondheid door verschillende instanties worden ondernomen. Hij vindt echter dat deze activiteiten versnipperd zijn. “En wij hebben gezegd: ‘Nee, we gaan iedereen bij elkaar brengen. Iedereen die al iets doet.” Volgens de bewindsman moet vanuit de in te stellen raad, het strategisch beleid worden uitgestippeld. “Dan kunnen de instanties in de uitvoering”, voegt minister Misiekaba eraan toe. Het is de bedoeling om vanuit zijn departement, via het directoraat Welzijn, de raad te laten opereren.

Ook gevallen van pesten op school hebben de aandacht van het ministerie. Minister Misiekaba verwijst in dezen naar de 123 hulplijn (ook bekend als de Mi Lijn van de Stichting Kinder- en Jongerentelefoon). Hij voegt eraan toe dat kinderen ook naar 114 kunnen bellen, indien zij daartoe behoefte hebben. Intussen heeft de bewindsman gesprekken gevoerd met zijn collega-minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om het probleem aangaande pesten breder aan te pakken. Het streven is het beschikbaar hebben van gespecialiseerde maatschappelijk werkers op scholen, die vroegtijdig vreemde gedragingen bij kinderen moeten ontdekken. Op een aantal scholen zijn er reeds zorgmanagers aanwezig, maar volgens minister Misiekaba, zouden zij meer deskundige tools moeten krijgen.

De bewindsman merkt tevens op dat de drempel naar het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) aan het wegvallen is. Hij heeft van de leiding vernomen, dat steeds meer mensen hun weg naar de instelling vinden. Volgens minister Misiekaba moet echter de mindset van de samenleving veranderen, omdat mentale gezondheid even belangrijk is als fysieke gezondheid. De minister zegt voorts, dat ook de verkoop van chemicaliën, waar men vaak naar grijpt voor het plegen van zelfdoding, onder de loep zal worden genomen. Om een betere kijk op zaken te krijgen, zal samen met minister Andrew Baasaron van Economische Zaken worden nagegaan, hoe het precies gesteld is met de chemicaliën die het land binnenkomen.