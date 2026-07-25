Het onderzoek naar de ontsnapping van de Colombiaanse arrestant Jorge Eliecer Ariza Ortega heeft geleid tot de inverzekeringstelling van twee politieambtenaren, S.K. en D.C. De agenten die eerder al buiten functie waren gesteld, zijn verdachten in het lopende onderzoek naar de verdwijning van Ariza Ortega, die was aangehouden in de zogenoemde semi-onderzeeërzaak.

S.L. en D.C. hadden nachtdienst op het politiebureau Centrum, op het moment dat de arrestant verdween. Eerder waren al drie andere politieambtenaren buiten functie gesteld in het belang van het onderzoek.

Volgens verkregen informatie waren tijdens de bewuste nachtdienst, vijf politieambtenaren aanwezig. Twee van hen hadden wachtdienst, terwijl de overige drie belast waren met het toezicht op de arrestanten. De onderzoekers proberen vast te stellen, welke gebeurtenissen zich die nacht hebben afgespeeld en of de betrokken functionarissen meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de verdwijning.

Jorge Eliecer Ariza Ortega behoorde tot een groep verdachten, die in februari werd aangehouden na de ontdekking van een zogenoemde semi-onderzeeër. Kort na de vondst van het vaartuig, wisten meerdere verdachten te ontkomen. De opsporing van deze voortvluchtigen is nog altijd gaande.

Na de melding van de vermissing werd direct een grootschalige zoekactie gestart. Ondanks de inspanningen van de autoriteiten, ontbreekt tot op heden ieder spoor van de Colombiaanse verdachte.

Uit niet-officiële informatie blijkt dat ook wordt onderzocht of de arrestant mogelijk met medewerking van een politieambtenaar, het cellencomplex heeft verlaten. De autoriteiten hebben hierover nog geen officiële mededelingen gedaan. De resultaten van het lopende onderzoek moeten uitwijzen, wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld.