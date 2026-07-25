Strafproces tegen oud-president Maduro begint in juni 2027

Het strafproces tegen de voormalige Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores, begint naar verwachting op 1 juni 2027. Dat bepaalde een federale rechter woensdag tijdens een zitting in New York. Openbaar aanklagers en de verdediging stelden gezamenlijk de procesdatum voor, al waarschuwden beide partijen dat de planning nog kan wijzigen. Volgens rechter Alvin Hellerstein kunnen onder meer procedures rond vertrouwelijke staatsinformatie voor vertraging zorgen.

Maduro en Flores verschenen tijdens de zitting in gevangeniskleding. Beiden pleitten eerder onschuldig aan beschuldigingen van samenzwering voor de invoer van cocaïne en vuurwapens naar de Verenigde Staten. Volgens de aanklagers zou de vermeende criminele activiteit zich over een periode van meer dan 25 jaar hebben uitgestrekt. Het echtpaar wordt vastgehouden in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn. De voormalige president werd begin januari samen met zijn vrouw ontvoerd tijdens een Amerikaanse operatie in Caracas. Volgens de Amerikaanse autoriteiten werden zij vervolgens overgebracht naar New York om terecht te staan.

De verdediging heeft aangekondigd, de rechtmatigheid van de arrestatie aan te vechten. Daarnaast zal worden betoogd dat Maduro immuniteit geniet, omdat de vermeende strafbare feiten zouden zijn gepleegd tijdens zijn ambtsperiode als president. Een eerder verzoek van Maduro om de aanklacht te laten seponeren werd afgewezen. Hij voerde aan dat de Amerikaanse sancties verhinderden dat de Venezolaanse regering zijn juridische verdediging kon financieren. Nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën toestemming gaf voor die financiering, bleef de strafzaak gehandhaafd.

Maduro werd in 2013 president van Venezuela. Echter, de Verenigde Staten en tal van andere landen erkennen hem sinds de presidentsverkiezingen van 2018, niet langer als de legitieme leider van het land. Na zijn arrestatie, werd vicepresident Delcy Rodríguez beëdigd als waarnemend president van Venezuela.

Bron: CNN