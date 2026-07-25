EIGEN LOF VAN EEN AFSTANDELIJKE COALITIE

De coalitie heeft huiswerk meegekregen. Er is weinig gepresteerd in het afgelopen jaar. Dus zingt men in koor met eigen lof over de betere communicatie vanuit deze regering. En zoals alle eigen lof, stinkt het. Want deze coalitie en deze president zijn afstandelijk, niet transparant en niet eensgezind of gelijkwaardig in hun boodschap. De mediatoegang is weer een kwestie van verdeel-en-heers, straf-en-beloon en veel eigen producties, door eigen mensen, met her en der wat gecontroleerde oppositie en zachtaardig commentaar verpakt als kritiek, maar zonder harde oprechte inhoud. De president zelf heeft de vergaderzaal van De Nationale Assemblée niet bijster vaker bezocht dan haar partijvoorganger Bouterse. Daar aanwezig, was zij niet te vinden voor een inhoudelijk debat, maar voor monologen die niets te maken hadden met de vragen van de zijde van de oppositie. Voor de media is zij nog onbereikbaarder en ook daar is het veelal eenrichtingsverkeer.

De ministers die tijdens de persconferenties op de dag van de Raad van Ministers de media te woord staan, zijn telkens dezelfde harde NDP-kern. En hoewel tijdens het stilstaan bij het eerste regeerjaar, veel aandacht wordt gegeven aan de economie, is de grote afwezige bij persconferenties, de grote onbereikbare voor vraaggesprekken, keer op keer de minister van Financiën en Planning. Wars van impromptu vragen, moeten keer op keer vragen vooraf verzonden worden, die vervolgens niet tot al te veel leiden.

De tijd en energie worden gestopt in voorverpakte propaganda, die via eigen en sympathieke media met glamour en zonder tegengas gedistribueerd wordt. Als de coalitietop hiermee betere communicatie bedoelt, brengen wij haar in herinnering dat communicatie tweerichtingsverkeer is. Hetgeen de coalitietop kennelijk probeert te prijzen, heet geen communicatie, maar propaganda. Het gaat daarbij niet om verslaglegging, maar om overtuiging. En een politieke beweging, zelfs een van los zand en een samenraapsel, mag een agenda hebben die gericht is op overtuiging. Maar wanneer overtuiging de plaats begint in te nemen van informeren, onderzoeken en verifiëren, dan hebben we de grens bereikt van persvrijheid en daarmee van een onafhankelijke democratie.