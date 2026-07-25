Komt ervan als je als overheid nalaat, een goed beheer aan te stellen in het mooie, vorig jaar opgeleverde PURP-project aan de Waterkant. Er heerst gewoon in de avonduren een ware chaos, waar controle op de naleving van ‘regels’ in zovere die bestaan, volledig ontbreekt, Hierdoor kan vandalisme op een onbestrafte wijze, zijn intrede doen. Rijden met bromfietsen en fietsen over de voetpaden, smijten van vuil in het project, het niet tijdig ledigen van vuilnistonnen, het afdraaien van overluide muziek via JBL boxen, het parkeren langs de weg waar een stopverbod heerst , dat geen moment wordt gerespecteerd.

Kortom, de chaos is compleet en vanwege de overheid wordt bewust de andere kant opgekeken, omdat ze te beroerd is tot handhaving over te gaan. Lethargie neemt overal in dit land de overhand. Op de foto is te zien dat vandalisme ook al is ingetreden. Stukgereden verkeersmeubilair wordt niet vervangen en andere nog aanwezige objecten worden niet op hun oorspronkelijke plaats geretourneerd, na door botsing van positie te zijn veranderd. Dan willen we het nog niet eens hebben over de ‘drag race’ in de ochtenduren vanaf het Hoekhuis op nr. 2 tot aan de afslag naar de Keizerstraat.