Bestuurders beboet tijdens verkeerscontrole

De politie heeft in het kader van de verkeershandhaving op woensdag 22 juli 2026, een roadblock gehouden aan de Nieuwweergevondenweg, ter hoogte van de Drie Gebroedersweg. De controle werd uitgevoerd door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM), Surveillance Midden en politieambtenaren van het politiebureau Santodorp. Tijdens de controle werden in totaal 237 voertuigen en 9 bromfietsen gecontroleerd. Daarbij zijn 27 bestuurders geverbaliseerd voor diverse verkeersovertredingen.

De geconstateerde overtredingen waren: Niet in het bezit van een geldig rijbewijs 7; Onverzekerd voertuig 4; Niet gekeurd of niet ter herkeuring aangeboden voertuig 9; Rijden met andere dan de voorgeschreven verlichting 3; Rijden met één of geen verlichting 2; Geen kentekenplaat aangebracht 2; Geen gebruik van de autogordel 2; Verwijderde mica-platen 5.

Eén bromfiets werd tijdens de controle in beslag genomen en weggesleept naar de berging. De bestuurder kreeg de opdracht, zich in de ochtend van donderdag 23 juli 2026 met de juiste bescheiden aan te melden op het politiebureau. Het totaalbedrag aan geïnde boetes bedroeg SRD 650-,. De politie zal de verkeerscontroles voortzetten om de verkeersveiligheid te bevorderen en weggebruikers te wijzen op het belang van naleving van de verkeersregels.