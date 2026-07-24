DNA stemt unaniem in met internationaal protocol tegen doodstraf

De Nationale Assemblée (DNA) heeft gisteren unaniem ingestemd met de toetreding van Suriname tot het Tweede Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO-verdrag), dat is gericht op de wereldwijde afschaffing van de doodstraf. De ontwerpwet werd met 31 stemmen vóór aangenomen. Met de toetreding legt Suriname zich ook internationaal vast op de definitieve afschaffing van de doodstraf en onderstreept het zijn inzet voor de bescherming van het recht op leven en de naleving van de mensenrechten.

Suriname ratificeerde het BUPO-verdrag al in 1976 en heeft sindsdien zijn nationale wetgeving geleidelijk aangepast. De doodstraf werd in 2015 uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt en in 2021 ook uit het Wetboek van Militair Strafrecht verwijderd. Volgens de memorie van toelichting, voldoet Suriname daarmee aan alle voorwaarden om tot het protocol toe te treden.

Tijdens de parlementaire behandeling spraken verschillende fracties hun steun uit voor de ontwerpwet en benadrukten zij het belang van verdere versterking van de mensenrechten. NDP-fractieleider Rabindre Parmessar sprak zijn waardering uit voor de werkzaamheden van de Commissie van Rapporteurs en alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan de behandeling van de wet. Volgens hem vormt de goedkeuring van het protocol een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de mensenrechten in Suriname. Parmessar sprak daarnaast de hoop uit dat toekomstige wetsvoorstellen eveneens voortvarend zullen worden behandeld.

Namens de VHP benadrukte fractieleider Asiskumar Gajadien het belang van samenwerking tussen de verschillende fracties. Volgens hem laat de unanieme goedkeuring zien, dat de assemblee ook bij fundamentele mensenrechtenkwesties, gezamenlijk tot besluitvorming kan komen. Stanley Betterson (ABOP) noemde de toetreding tot het protocol een belangrijke mijlpaal voor de bescherming van de mensenrechten.

Tegelijkertijd pleitte hij ervoor, ook aandacht te blijven besteden aan andere grondrechten, waaronder de rechten van gedetineerden. Ook Steven Reyme, fractieleider van A20, sprak zijn steun uit voor de ontwerpwet. Volgens hem bevestigt de goedkeuring dat het recht op leven niet door de staat mag worden afgenomen. Hij benadrukte dat de bescherming van mensenrechten breder is dan alleen de afschaffing van de doodstraf en riep op, ook kwetsbare groepen in de samenleving blijvend te beschermen. Met de goedkeuring van het protocol zet Suriname een volgende stap in de verdere verankering van internationale mensenrechtennormen binnen de nationale rechtsorde.