Pawiroredjo pleit voor bevriezing voorzieningen bij parastatalen

Jerrel Pawiroredjo, fractieleider voor de NPS in De Nationale Assemblée, heeft de regering opgeroepen, per direct alle voorzieningen voor directies en raden van commissarissen van parastatale bedrijven, te bevriezen. Volgens hem krijgt de politiek steeds vaker signalen, over mogelijke misstanden en onverantwoorde uitgaven binnen verschillende overheidsgerelateerde instellingen, waardoor ingrijpen volgens hem, noodzakelijk is.

Tijdens zijn bijdrage in DNA, zei Pawiroredjo dat hij zich zorgen maakt over informatie waaruit zou blijken, dat directeuren van sommige parastatale bedrijven zonder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, zeer dure dienstauto’s aanschaffen. Hij stelde dat het in bepaalde gevallen zou gaan om voertuigen met een waarde van meer dan 100.000 Amerikaanse dollar. Daarnaast zouden er ook bij andere instellingen plannen bestaan, om nieuwe voertuigen voor directieleden aan te schaffen.

Hij benadrukte, dat zijn opmerkingen geen betrekking hebben op de recente ontwikkelingen rond de TAS, maar op bredere signalen, die hij ontvangt over het functioneren van verschillende parastatale organisaties. Volgens Pawiroredjo wordt de binnengekomen informatie weliswaar zorgvuldig afgewogen, maar is de aard en frequentie van de meldingen aanleiding, de regering tot actie op te roepen.

Hij pleitte er daarom voor, alle voorzieningen voor directies en raden van commissarissen van parastatale instellingen, voorlopig stop te zetten. Volgens Pawiroredjo moet daarmee worden voorkomen, dat er nog meer uitgaven worden gedaan, totdat er duidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid van deze uitgaven en eventuele onregelmatigheden binnen de betrokken organisaties.