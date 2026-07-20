Jandino kondigt relatiebreuk aan

Komediant, acteur en ondernemer Jandino en zijn partner Shirley, zijn uit elkaar. Dat maakte Jandino bekend via Instagram. Het stel woont al ruim een jaar apart, maar besloot het nieuws pas nu naar buiten te brengen, zodat hun drie kinderen eerst in alle rust aan de nieuwe situatie konden wennen.

In hun verklaring laten zij weten, inmiddels allebei in een eigen woning op Curaçao te wonen. “Ons belangrijkste doel is altijd geweest dat onze drie kinderen zo min mogelijk zouden merken van de veranderingen tussen ons als ouders. Daar kijken wij met een goed gevoel op terug. Daarom voelt het voor ons nu als het juiste moment, om dit ook met jullie te delen’’, schrijft Jandino.

Over de reden van de breuk, wil de presentator niet uitweiden. Volgens hem is er geen sprake van een bijzonder verhaal. “We waren superjong toen we een relatie kregen. Jaren later kijken we met ongelooflijk veel dankbaarheid terug op alles wat het leven ons samen heeft gegeven.”

Jandino en Shirley trouwden in 2013 en waren ongeveer dertig jaar samen. Samen hebben zij drie kinderen: Elijah, Amy en Nío. Eerder ontkende de presentator nog de geruchten over een mogelijke relatiebreuk. In juni 2026 bezocht Jandino Suriname voor een succesvolle reeks van vijf uitverkochte voorstellingen van zijn theatershow ‘Omdat je l*lt’. De shows vonden plaats in het Assuria Event Center, waar hij het publiek vermaakte met zijn bekende typetjes, waaronder Judeska en Ongi.