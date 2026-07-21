Suriname leidt eerste Strategische Dialoog CARICOM–Duitsland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, heeft op woensdag 15 juli, met een delegatie deelgenomen aan de eerste Strategische Dialoog over Ontwikkelingssamenwerking tussen de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en het Duitse Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) in Georgetown, Guyana. Deze bijeenkomst markeert een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen CARICOM en Duitsland en stond in het teken van het versterken van de ontwikkelingspartnerschappen ten behoeve van duurzame ontwikkeling en klimaatweerbaarheid in het Caribisch gebied.

De strategische dialoog is een voortvloeisel van het Memorandum of Understanding (MoU) inzake Technische Samenwerking, die op 21 februari 2025, door CARICOM en Duitsland werd ondertekend tijdens de 48ste Reguliere Vergadering van de Conferentie van Regeringsleiders van CARICOM.

Suriname heeft in de hoedanigheid als voorzitter van de Raad voor Buitenlandse en Gemeenschapsbetrekkingen van de CARICOM (COFCOR), deze vergadering voorgezeten onder leiding van ambassadeur Miriam Mac Intosh, Directeur Buitenlandse Zaken, gezamenlijk met de Duitse counterpart.

Tijdens de strategische dialoog werd de voortgang besproken van zes regionale technische samenwerkingsprojecten, die zich richten op onder meer klimaatbestendigheid, biodiversiteitsbehoud, de circulaire economie, duurzame energiesystemen, de blauwe economie, duurzaam afvalbeheer, de verwerking van sargassum en de ontwikkeling van groene en blauwe vaardigheden.

Daarnaast evalueerden de deelnemers de resultaten van de bestaande samenwerking en verkenden zij mogelijkheden om de samenwerking verder uit te breiden. Verder werd de nadruk gelegd op het verbeteren van de toegang tot klimaatfinanciering, institutionele versterking, technische assistentie, energietransitie, biodiversiteitsbescherming, voedselzekerheid en het vergroten van de weerbaarheid van de regio tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Namens Suriname werd benadrukt dat het MoU een solide basis vormt voor een toekomstgerichte samenwerking tussen de CARICOM en Duitsland. Suriname onderstreepte daarbij het belang van intensievere samenwerking op het gebied van klimaatverandering, bos- en biodiversiteitsbehoud, toegang tot klimaatfinanciering, hernieuwbare energie, energiezekerheid, gezondheidszorg, transport en institutionele versterking. Tevens werd gewezen op de noodzaak van aanvullende technische ondersteuning om Caribische landen beter in staat te stellen internationale klimaatfondsen te benutten.

Met deze eerste institutionele strategische dialoog leggen beide partijen de basis voor een structureel overlegmechanisme waarmee de samenwerking op beleidsniveau verder wordt verdiept.

Voor Suriname bood deze bijeenkomst niet alleen de gelegenheid om de nationale en regionale ontwikkelingsprioriteiten onder de aandacht te brengen, maar ook om in de rol van COFCOR-voorzitter richting te geven aan de verdere uitbouw van de strategische samenwerking tussen de CARICOM en Duitsland. De uitkomsten van de dialoog GEC ragen bij aan een sterker, veerkrachtiger en duurzamer Caribisch gebied.