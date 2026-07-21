Bishar: ‘Overheid moet werken aan een betere padieprijs voor rijstboeren’

Ryan Bishar, een rijstboer met een aanzienlijke aanplant in Nickerie, zegt in gesprek met de redactie van De West, dat de padieprijs tegenwoordig erg laag ligt. Bishar stelt daarom, dat er gewerkt moet worden aan een betere padieprijs voor de markt en de boer. “Om de padieprijs te corrigeren, moet er ook gekeken worden naar de productiekosten. Ook wordt er momenteel nog gewerkt met verouderde modellen. Gelet op de methoden binnen deze sector in het algemeen, zien we dat er nieuwe ontwikkelingen gebruikt worden en dat deze efficiënter moeten zijn”, aldus Bishar. Hij zegt dat de sector ondersteuning nodig heeft van de overheid en hij vindt dat er organisaties zijn, die ook een bijdrage kunnen leveren, zodat er een goed beeld ontstaat voor de boeren.

Bishar stelt dat wanneer hij een terugblik werpt op de instanties die zich bezighouden met de vooruitgang belast waren met het zaaizaadproject, merkt hij dat er haast geen nieuwe ontwikkelingen zijn, op het gebied van nieuwe rijstrassen. Hij benadrukt dat rijst een belangrijk hoofdvoedselproduct is, dat in stand moet worden gehouden, vanwege het feit dat Suriname een tropisch regenwoudklimaat heeft, dat ons ook grote voordelen biedt. Bishar maakt de vergelijking van Suriname tussen en andere gebieden, waar hij verduidelijkt dat Suriname voldoende zoetwater heeft en dat andere landen dat niet hebben hebben. Volgens Bishar is dit een groot pluspunt voor Suriname. “Boeren die produceren en ook gezinnen hebben, moeten niet in een situatie belanden, dat zij het elders moeten zoeken”, aldus Bishar.

Hij vertelt dat de nodige ondersteuning vanwege overheidszijde uitblijft. Hij verklaart dat de rijstboeren in Nickerie nauwelijks een normale winstmarge kunnen hebben. Volgens Bishar is er geen stabiliteit bij de hantering van de padieprijzen. Hij zegt met betrekking tot de export van rijst, dat er meer rijstproducten geëxporteerd moet worden, zodat er geen monopoliesituatie ontstaat in de rijstsector.

Bishar verklaart dat de vigerende monopoliesituatie, heel negatief werkt op de sector. Hij benadrukt dat de prijs niet voldoet aan de wensen van de rijstboeren. “Wij moeten blijven produceren, maar als de overheid niet een betere padieprijs kan vaststellen voor de boeren, dan moet zij kijken hoe de productiesector efficiënter kan werken”, aldus Bishar. Hij zegt dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij haast over de hele linie van de rijstsector, tekortschiet. Hij constateert dat de rijstsector gekoppeld moet worden aan de bedoeling, dat er beter onderzoek dient te worden verricht, waaronder bodemonderzoek. Zo moet er bijvoorbeeld onderzocht worden, hoeveel chemicaliën er in de grond van de rijstarealen zitten, om zo betere resultaten te kunnen boeken. Hij vertelt dat indien hij een putbodemonderzoek op zijn rijstgrond zou willen verrichten, om te weten te komen, hoeveel meststoffen hij moet toevoegen, hij voor een dergelijk onderzoek, nergens terecht kan.

Verder stelt Bishar meent dat de gehele keten in de rijstsector gecorrigeerd moet worden, echter hij dat deze zonder deskundigheid, niet kan worden verbeterd. Ten aanzien van de Wakay-pompen zegt hij, dat de situatie aldaar niet zo best is en er gewerkt moet worden, dat het meterslange kanaal goed onderhouden wordt. Bishar benadrukt dat voor een goed beheer van de pompen, er ook een goede planning aanwezig dient te zijn.