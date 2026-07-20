Nieuw foodlabel gelanceerd op Kwaku Summer Festival

Het nieuwe foodlabel ‘De Wereldsmaken van Tante Es’, is tijdens het Kwaku Summer Festival officieel gelanceerd. Het label introduceert een reeks lekkernijen, die zijn geïnspireerd op de smaakvolle Surinaamse keuken.

Volgens een bericht van cabaretier Jörgen Raymann op Facebook, bestaat het eerste assortiment uit boterkoekjes en diverse borrelsnacks. Dit weekend wordt het aanbod uitgebreid met twee ijsvarianten: Coconut Crunch en Yogurt Maracuja. Binnenkort zullen de producten ook online verkrijgbaar zijn. De producten hebben inmiddels de goedkeuring gekregen van onder anderen Remy Bonjasky, de Surinaams-Nederlandse voormalig kickbokser en drievoudig winnaar van de K-1 World Grand Prix. Tante Es is het typetje van Jörgen Raymann. De humoristische tante – voluit Esselien – is een markante Surinaamse vrouw van ongeveer 70 jaar. Sinds haar debuut in 2001, groeide zij uit tot een van Raymanns bekendste personages. Na een jarenlange afwezigheid op televisie, maakt Jörgen Raymann zijn comeback met het programma ‘Die andere late night’. Ook Tante Es keert daarin terug, terwijl haar naam nu eveneens verbonden is aan een eigen lijn van smakelijke producten.