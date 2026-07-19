CRIMINEEL NEST HIER GEHUISVEST

De recente onderschepping van een vaartuig met ongeveer 1.600 kilogram cocaïne op de Surinamerivier, de aanhouding van buitenlandse verdachten uit Ghana die worden gelinkt aan zware georganiseerde criminaliteit, en de groeiende reeks onderzoeken naar politiefunctionarissen die zelf verdacht worden van strafbare feiten, wekt de indruk alsof Suriname reeds is uitgegroeid tot een logistieke schakel voor internationale criminele netwerken. Vorige week vrijdag werd bekendgemaakt dat er een enorme drugsvangst nabij de Jules Sedney Haven was gedaan door middel van de inzet van de Counter Narcotic & Terrorism Intelligence Unit (CNTI), het Justitieel Interventie Team (JIT) en andere veiligheidsdiensten. Dit toont naar onze mening aan, dat de capaciteit aanwezig is om grote smokkeloperaties te verstoren. Maar een succesvolle onderschepping moet niet alleen worden gevierd als een overwinning; het moet vooral aanleiding zijn voor diepgaande vragen. Want een lading van 1.600 kilogram verdovende middelen komt niet zomaar terecht in een vaartuig dat zich ongezien in de richting van of via Suriname kan verplaatsen. Achter dergelijke operaties zitten doorgaans goed georganiseerde netwerken met financiële middelen, logistieke ondersteuning, contacten en kennis van lokale omstandigheden. De vraag is daarom niet alleen hoeveel drugs zijn onderschept, maar ook hoe lang deze netwerken al actief zijn en welke structuren hen mogelijk ruimte bieden. Suriname bevindt zich geografisch op een strategische, maar kwetsbare positie. De ligging tussen Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en internationale handelsroutes maakt het land aantrekkelijk voor legale economische activiteiten, maar helaas ook voor criminele organisaties die gebruik willen maken van havens, waterwegen en zwakke plekken in controlesystemen.

Extra zorgwekkend is dat verschillende politiefunctionarissen momenteel onderwerp zijn van strafonderzoeken. Meer dan veertien politieambtenaren zouden in verzekering zijn gesteld in uiteenlopende zaken, waaronder onderzoeken naar verdovende middelen en afpersing. Dit betekent niet dat alle betrokkenen schuldig zijn; iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces. Maar het is wel een alarmsignaal dat integriteit binnen de veiligheidsstructuren voortdurend bewaakt moet worden. Een land kan alleen effectief optreden tegen georganiseerde criminaliteit als de organisaties die de wet moeten handhaven, zelf boven elke twijfel verheven zijn. Wanneer criminelen toegang krijgen tot informatie, bescherming of medewerking vanuit overheidsstructuren, wordt de strijd tegen criminaliteit een stuk moeilijker.

Ook de aanwezigheid van personen die in het buitenland worden gezocht voor betrokkenheid bij zware misdaad, zoals de twee Brazilianen die volgens de autoriteiten worden gelinkt aan het criminele netwerk Comando Vermelho, verdient aandacht. Dat Suriname in samenwerking met buitenlandse diensten tot opsporing en uitzetting kon overgaan, toont het belang van internationale samenwerking. Maar het roept tegelijkertijd de vraag op, hoe deze personen het land binnenkwamen en hoe zij zich hier zo lang konden ophouden.

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit mag daarom niet uitsluitend gericht zijn op het onderscheppen van drugs of het arresteren van uitvoerders. De focus moet ook liggen op de financiële structuren, de facilitators en eventuele personen binnen legale organisaties die criminele activiteiten mogelijk maken. Een crimineel netwerk ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het groeit daar waar toezicht onvoldoende is, waar corruptie ruimte krijgt en waar informatie niet effectief wordt gedeeld. Daarom moeten opsporingsdiensten niet alleen reageren op incidenten, maar investeren in preventie, intelligence, controlemechanismen en institutionele versterking.

De recente acties laten zien dat Suriname niet machteloos staat tegenover internationale misdaad. Maar tegelijkertijd moet worden voorkomen dat successen bij afzonderlijke operaties het grotere probleem verhullen. De vraag die de samenleving terecht mag stellen is: zijn dit geïsoleerde gevallen, of zien we slechts het topje van een groter crimineel netwerk dat zich in Suriname heeft genesteld? Het antwoord op die vraag bepaalt mede de toekomst van de rechtsstaat. Suriname mag geen doorvoerhaven, schuilplaats of werkgebied worden voor internationale criminelen. Het bestrijden van dit gevaar vraagt niet alleen om harde acties, maar vooral om sterke instituties, transparantie en politieke moed om misstanden daadwerkelijk aan te pakken.