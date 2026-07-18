WATER BESPAREN BEGINT NIET ALLEEN BIJ DE BURGER

De oproep van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) om zuinig om te gaan met drinkwater, is begrijpelijk. Met het oog op mogelijke droogte als gevolg van klimaatverandering en de invloed van El Niño, is voorzichtigheid geboden. Toch vragen wij ons af, waarom de SWM elk jaar met deze waarschuwing komt, in plaats van als organisatie zelf vooruit te plannen op de dreigende tekorten. Waarom wordt de verantwoordelijkheid voor waterzekerheid vooral bij de burger gelegd, terwijl de structurele uitdagingen binnen de drinkwatervoorziening al jaren bekend zijn?

Het advies om korter te douchen, een emmer te gebruiken bij het wassen van de auto en de kraan niet onnodig te laten lopen, is op zichzelf verstandig. Iedere liter water die niet wordt verspild, helpt. Maar waterbeheer is meer dan gedragsverandering. Het begint bij een robuuste infrastructuur, voldoende productiecapaciteit en een overheid die investeert in een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Klimaatverandering is geen onverwachte ontwikkeling meer. Wetenschappers waarschuwen al jaren voor langere droge periodes en extremere weersomstandigheden.

Dat betekent dat waterbedrijven en beleidsmakers hun plannen daarop moeten afstemmen. De vraag is daarom niet alleen of burgers bereid zijn water te besparen, maar ook of er voldoende is geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteit, de modernisering van het leidingnet en het terugdringen van waterverlies door lekkages. Het is over het algemeen al een uitdaging in de wereld, want in veel landen gaat een aanzienlijk deel van het geproduceerde drinkwater verloren voordat het de consument bereikt, simpelweg door verouderde leidingen en gebrekkig onderhoud. Elke kubieke meter die onderweg weglekt, is water dat niet kan worden bespaard door de burger. Het zou daarom goed zijn als SWM niet alleen oproept tot zuinig gebruik, maar ook transparant communiceert over de staat van het netwerk, de omvang van waterverliezen en de investeringen die worden gedaan om die terug te dringen.

Daarnaast is waterbesparing niet alleen een verantwoordelijkheid van huishoudens. Ook grote bedrijven, de landbouwsector en andere grootverbruikers spelen hierin een belangrijke rol. Een eerlijke verdeling van de lasten betekent dat van alle gebruikers verwacht mag worden dat zij efficiënt omgaan met water. Anders ontstaat de indruk dat gezinnen hun gedrag moeten aanpassen, terwijl grote verbruikers buiten schot blijven.

Ook de overheid heeft hierin een belangrijke taak met betrekking tot waterzekerheid en de publieke voorziening, omdat die de basis vormen voor de volksgezondheid en de economische ontwikkeling. Dat vraagt om een langetermijnbeleid waarin klimaatadaptatie, bescherming van waterbronnen, uitbreiding van opslagcapaciteit en investeringen in moderne technologie centraal staan. Wachten tot een droogteperiode zich aandient en dan een beroep doen op de bevolking is onvoldoende.

Dat neemt niet weg dat burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Verantwoord omgaan met drinkwater is geen tijdelijke maatregel voor een droge periode, maar zou een vanzelfsprekende gewoonte moeten zijn. Drinkwater is geen onuitputtelijke grondstof. Wat vandaag wordt verspild, kan morgen ontbreken.

De waarschuwing van de SWM moet daarom worden gezien als meer dan een oproep om korter te douchen. Zij zou het begin moeten zijn van een breder nationaal gesprek over de toekomst van de drinkwatervoorziening in Suriname. Want klimaatverandering vraagt niet alleen om bewustere consumenten, maar vooral om vooruitziend bestuur, duurzame investeringen en een waterbeleid dat verder kijkt dan de volgende droge maand. Alleen wanneer beide hand in hand gaan, kan Suriname ook in de toekomst rekenen op een betrouwbare en duurzame drinkwatervoorziening.