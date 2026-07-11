Vreedzaam eist verder onderzoek in dodelijk politiegeweld Pikin Saron

Jennifer Vreedzaam, NDP-parlementariër, heeft in gesprek met ABC Aktueel verklaard, dat zij en enkele andere parlementsleden, waaronder Claudie Sabajo en Iona Edwards, een brief hebben gericht naar de procureur-generaal, hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de zeven politieagenten in de Pikin Saron-zaak.

Vreedzaam zei dat zij verder onderzoek wil met betrekking tot het dodelijke politiegeweld, dat is toegepast en een duidelijk onderzoek, naar de werkelijke toedracht van de gebeurtenis. ‘’Het raakt de mensen raakt en het vertrouwen in de rechtsstaat neemt af’’, aldus Vreedzaam. ‘’Daarom moet de kwestie verder goed wordt onderzocht.’’ Zij stelde dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de doden door het politiegeweld te Pikin Saron, gestraft moeten worden.

Vreedzaam hoopt binnen veertien dagen, een reactie van de procureur-generaal te ontvangen, naar aanleiding van de brief. Ook organisaties zoals het Inheems Collectief Suriname (IKSur) OIS, KHOSE, ESAV, Mulokot, Probios en OAS, hebben zich samen met vertegenwoordigers van de nabestaanden gebundeld, en de procureur-generaal gevraagd, hoger beroep aan te tekenen tegen de inmiddels vrijgesproken politieagenten. “Wij hebben vanaf het begin samengewerkt met de inheemse organisaties, ook omdat wij onderdeel zijn van de gemeenschap, dus de dorpshoofden en de leiders van de gemeenschappen zijn altijd onze leiders en daarom trekken we altijd samen op”, aldus Vreedzaam.

De groep wetgevers heeft ook een brief gericht aan de minister van Justitie en Politie om tuchtrechtelijke maatregelen te treffen, omdat het niet gaat om strafrechtelijke maatregelen. Vreedzaam zei dat het politiehandvest duidelijk is over de normen en waarden die gelden voor politieambtenaren en de schending van de gedragsregels door agenten. De groep heeft aan de JusPol-minister gevraagd, hoe maatregelen toegepast kunnen worden.