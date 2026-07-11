Inheemse en tribale gemeenschappen vragen DNA om ingerijpen na vissterfte

Inheemse en tribale gemeenschappen hebben naar aanleiding van de grootschalige vissterfte in de Saramaccarivier, op donderdag 9 juli een petitie ingediend bij De Nationale Assemblée (DNA).

De petitie werd voorgelezen door het dorpshoofd van Pikin Poika, Joan van der Bosch. Volgens de indieners vormt de Saramaccarivier de levensader van de dorpen. De gemeenschappen roepen daarom DNA op, een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de vissterfte en volledige transparantie over de resultaten te geven. De rivier voorziet de gemeenschappen van drinkwater, voedsel, vis en inkomsten en is nauw verbonden met hun cultuur en traditionele leefwijze.

Van der Bosch wees erop dat vissers inmiddels al weken zonder inkomsten zitten als gevolg van de massale vissterfte. Volgens de gemeenschappen blijft de informatievoorziening vanuit de overheid achter. “Wanneer er wel informatie wordt verstrekt, roept die volgens ons, meer vragen op dan antwoorden”, stelde Van der Bosch.

In de petitie stellen de gemeenschappen kritische vragen aan de overheid. Zij willen onder meer weten, hoe lang de situatie nog zal voortduren, waarom er geen onmiddellijke noodmaatregelen zijn getroffen voor de getroffen gezinnen, waarom er nog al-tijd geen duidelijke informatie beschikbaar is over de oorzaak van de vervuiling, wie het onderzoek uitvoert en welke garanties er zijn dat een soortgelijke situatie zich niet opnieuw zal voordoen. Tevens willen zij weten, of de rechten van inheemse en tribale volken wel voldoende worden gerespecteerd.

Volgens Van der Bosch is de vissterfte geen op zichzelf staand incident: “Dit is niet slechts een eenmalige milieuverontreiniging of een politieke kwestie. Het gaat om mensenrechten, rechtvaardigheid, gelijkheid, non-discriminatie en het fundamentele recht op een gezond leefmilieu.” De gemeenschappen vragen daarom om een onafhankelijk en deskundig onderzoek naar de oorzaak, omvang en gevolgen van de vermeende verontreiniging. Daarnaast pleiten zij voor volledige openbaarmaking van de onderzoeksresultaten, compensatie voor de getroffen dorpen, maatregelen om herhaling te voorkomen en een structurele betrokkenheid van inheemse en tribale gemeenschappen bij besluitvorming over hun woon- en leefgebied.

De petitie werd namens parlementsvoorzitter Adhwin Adhin in ontvangst genomen door DNA-lid Rabindre Parmessar. Hij zei dat zowel het parlement als de regering, de kwestie serieus neemt. Volgens Parmessar heeft DNA de regering al opgeroepen een grondig onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de vissterfte en passende maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

Hij deelde de aanwezigen mee dat inmiddels water- en vismonsters naar het buitenland zijn gestuurd voor nader onderzoek. “Na ontvangst van de onderzoeksresultaten zal samen met de betrokken actoren, worden bekeken welke vervolgstappen nodig zijn om tot een gezamenlijke oplossing te komen”, aldus Parmessar. Op het moment dat de petitie werd ingediend, vergaderde De Nationale Assemblée in een comité-generaal over onder meer de vissterfte in de Saramaccarivier en de mogelijke oorzaken daarvan.