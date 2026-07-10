Monorath: ‘Verspreiders schokkende beelden riskeren gevangenisstraf’

Minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, heeft een dringende oproep gedaan aan de samenleving om af te zien van het vervaardigen, verspreiden en openbaar maken van schokkende afbeeldingen. In een door hem ondertekend persbericht wijst de minister erop dat dergelijke handelingen strafbaar zijn op grond van artikel 307a van het Wetboek van Strafrecht.

Aanleiding voor de waarschuwing is de verspreiding van schokkende beelden via sociale media, waaronder foto’s en video’s van het recente verkeersongeval op de Ringweg Zuid.

Volgens Monorath is het zonder toestemming vervaardigen, verspreiden of openbaar maken van schokkende afbeeldingen strafbaar. De wet is bedoeld om de privacy, waardigheid en lichamelijke integriteit van slachtoffers en andere betrokkenen te beschermen.

Onder schokkende afbeeldingen vallen volgens het ministerie onder meer gewelddadige of bloederige beelden die mensen kunnen choqueren, afschuw kunnen opwekken of kunnen aanzetten tot gewelddadig gedrag.

De minister doet een dringend beroep op burgers om dergelijke beelden niet te delen en respect te tonen voor slachtoffers, hun nabestaanden en andere betrokkenen. Hij benadrukt dat overtreders strafrechtelijk zullen worden aangepakt en dat een gevangenisstraf daarbij niet is uitgesloten.