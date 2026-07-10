Veertien politieambtenaren in verzekering gesteld in lopende strafzaken

In totaal zijn veertien politieambtenaren momenteel in verzekering gesteld in verband met verschillende strafonderzoeken. Dat meldt woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS), Michel Elskamp. Volgens Elskamp gaat het onder meer om zeven leden van de Anti-Terrorisme Eenheid (AT) en drie onderofficieren van Bureau Keizerstraat die worden verdacht in een zaak die verband houdt met de Wet Verdovende Middelen.

Daarnaast zijn meerdere politiefunctionarissen betrokken bij onderzoeken naar vermeende afpersing. Het betreft onderofficieren en manschappen die in verschillende zaken als verdachten zijn aangehouden. Ook een aspirant-agent werd aangehouden op verdenking van afpersing. Deze persoon is inmiddels heengezonden en buiten functie gesteld. Elskamp benadrukt dat alle personen die door de politie worden aangehouden en in verzekering worden gesteld, worden meegenomen in de officiële aanhoudingscijfers. Dit geldt ook wanneer het politieambtenaren betreft.