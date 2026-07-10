Nieuwe consulaire mijlpaal voor Surinamers in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in de verdere modernisering van de consulaire dienstverlening. Tijdens een officiële ceremonie op woensdag 8 juli, is de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het project ‘Overseas Passport and Consular Services’, ondertekend door BIS en VFS Global.

De overeenkomst werd bekrachtigd door ambassadeur Luziano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, en Amit Kumar Sharma, hoofd North America and Caribbean van VFS Global. Hierbij waren ook de directeur van Binnenlandse Zaken, Nasier Eskak en vertegenwoordigers van zowel het ministerie van BIS als het Directoraat Burgerzaken aanwezig.

Met dit project wordt de toegang tot consulaire diensten voor Surinamers in het buitenland aanzienlijk verbeterd. Burgers zullen voortaan op aangewezen locaties, in samenwerking met VFS Global, hun paspoortaanvraag kunnen indienen en biometrische gegevens laten registreren. Dit betekent dat zij niet langer grote afstanden hoeven af te leggen naar een Surinaamse ambassade of consulaat.

De samenwerking sluit aan bij het streven van de regering van Suriname om de overheidsdienstverlening te digitaliseren, toegankelijker te maken en beter af te stemmen op de behoeften van de diaspora. Bovendien draagt het project bij aan een efficiëntere, veiligere en klantgerichtere afhandeling van paspoortaanvragen.

Tijdens de ondertekening benadrukte ambassadeur Luziano Truideman, dat deze overeenkomst een belangrijke stap vormt in de verdere ontwikkeling van de consulaire dienstverlening en het versterken van de band tussen Suriname en zijn burgers in het buitenland.

In de komende maanden zullen BIS en VFS Global gezamenlijk werken aan de technische en operationele implementatie, zodat de dienstverlening gefaseerd in verschillende landen kan worden uitgerold.