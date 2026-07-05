DROOM VAN SURI’S WREED VERSTOORD

Surinamers zijn wreed verstoord in hun snurkende hangmat die zij al jaren hebben uitgehangen om vanaf 2028 daarin te kunnen liggen niksen, omdat zij dan al rijk geworden zijn. Zij zijn wreed verstoord door het artikel van mij in Dagblad De West, Nuchtere analyse laat zien dat Suri’s geen cent gaan zien uit Blok 58 in de regeerperiode Simons. Daarin leg ik uit, waarom zij geen kopro sensie ten tijde van regering Simons gaan zien. Deze week gaan de Suri’s rustig door met dagdromen op SEOGS, alsof er niks aan de hand is.

Dit is artikel 2 in de serie olie & gassprookjes van Suri’s en hierin leg ik uit, wat die boogie man van Bank of America doet met het volk en de coalitie. Getallen, cijfers en tastbare uitkomsten. Drukte van belang op SEOGS. Veel gepraat, maar weinig wol. Is het je niet opgevallen dat er tot nu toe niemand is die transparant cijfers en getallen presenteert? Niemand die berekeningen laat zien HOEVEEL EN WANNEER er geld gaat komen.

Let op, ik zeg getallen en berekeningen! Dus niet het verhaal van ‘ik voorspel je USD 5 miljard’. Zodra je dat hoort, dan weet je dat je belazerd wordt. Er is niet één getal of bedrag. Er zijn veel paramaters die wisselen, dus het worden berekeningen met scenario’s en dan heb je bandbreedte getallen. Maar de regering en de Surinaamse oil & gas clowns hebben aan het volk niet eens één getal kunnen gegeven, laat staan een tabel en bandbreedte getallen. De regering en de oil & gas clowns hebben niks laten zien, geen onderbouwingen, geen risico’s die er zijn en daarmee ook geen de ‘upside’ en ‘downside’ gegeven. Wel de hele dag overal workshops en summits houden en loempia’s eten en lekker belangrijk doen.

Het ergste daarbij is dat geen van de overeenkomsten en afspraken beschikbaar zijn voor het volk en of de vertegenwoordigers van het volk, lees: DNA. Geen enkel contract of overeenkomst en afspraken zijn door onafhankelijke externen dan door Staatsolie beoordeeld. Dit is bloedlink. Dit is gevaarlijk. Dit is zeer ongewenst.

(Noot: Ik trek de integriteit van Staatsolie en de professionals daar niet in twijfel of wil hen ook niet onderwerp van bespreking maken).

De kern is dat het basisprincipe moet zijn ‘check, double check’. Controleer en laat controleren. Je moet jouw eigen verantwoordelijkheid hebben en niet blindelings leunen op Staatsolie alleen. Controle op Staatsolie betekent ook dat je ook zelf de cruciale afspraken zelf beoordeelt en een ‘appreciatie’ eraan geeft.

Hier zie je het gevaarlijke van alles:

Niemand weet om HOEVEEL geld het gaat, wat er gaat binnenkomen Niemand weet WANNEER het geld gaat komen. Niemand weet welke CONDITIES aan de berekeningen van de hoeveelheid geld zit. Niemand weet wat de CONTRACTEN/ AFSPRAKEN zeggen.

5.Niemand weet hoe de CONTROLE op Total (Blok 58) en op Staatsolie zal zijn als het om de afdrachten gaat.

Niemand = niemand in Suriname behalve Staatsolie. Dus Staatsolie weet het, maar dat is ONGEZOND en dat moet je niet willen. Overigens Staatsolie wil niks openbaar maken, Staatsolie wil ook niks aan DNA geven. Dus er is maar een beperkte groep bij Staatsolie die alles alleen beoordeelt. Die kunnen goede professionals zijn, hele aardige mensen zijn maar dat zij de enige zijn die alles weten is ONGEZOND tot en met. Overigens DNA zelf heeft niet de kwaliteit om maar 1 A4 te lezen en te snappen. Je ziet Jones en Salarbaks toch niet iets lezen en begrijpen? Ik bedoel dat dat DNA topprofessionals inhuurt, die hen adviseert.

Niet weten en toch dromen. Dus niemand die het weet en toch droomt elke Surinamer van bogo bogo money die gaat komen. Zijn Surinamers niet een paar keer eerder van wilde dromen wakker geworden toen het om Bauxiet, Goud en Hout ging. Olie is big business, groter dan goud en hout. Denken de Suris dat Total dat niet weet.

Denken de Suris dat Petronas dat niet weet. Bij big business steken de doorgewinterde global multinationals die vele malen groter zijn dan Alcoa, Newmont en Rosebel haast iedereen in hun zak als het gaat om zoveel mogelijk naar zich toe trekken. Die hebben veel ervaring in creatief boekhouden, die huren de slimste en duurste professionals in om hun daarbij te helpen. Dus waarom is het voor de Suri’s nu okay dat zij niet precies weten hoe de financiële paragraaf van de oil business eruitziet. Waarom maken ze zich niet druk om en waarom willen ze dat niet weten? Al die oil & gas clowns hebben geen enkele moeite gedaan om de bovenstaande vijf vragen af te pellen en daarop te hameren en met elkaar daarover te debatteren. Nee dat doen zij niet omdat:

Het is te moeilijk voor ze, zij snappen er zelf niks van en durven dat ook niet toe te geven Zij willen niemand voor het hoofd stoten met het oprakelen van de discussie want zij hopen nog op tjauw min Zij leven in een dorpse gemeenschap, iedereen is mattie van iedereen en durven de confrontatie niet aan

Intussen heeft heel Suriname zich rijk gerekend, inclusief Simons want die heeft heel veel geld heel duur bij Bank of America geleend en daarom zal er in deze regeerperiode vanaf 2028 t/m 2030 ongeveer USD 2.700 miljoen aan geld nodig zijn en dat zal NIET opgebracht worden door blok 58! Daarom gaan de dada’s en dodo’s en getto mama’s en papa’s geen kopro sensie zien. Dit gaat een enorme kater zijn voor het volk. Dit zal de coalitie ‘buikkrampen’ geven, want zij kunnen tot 2030 geen goede sier maken. Daarmee zal de coalitie de woede van het volk op hun hals halen want dat volk had op ‘lekkers’ gerekend, zij hadden op bogo bogo geld gerekend, zij hadden gedacht dat Suriname een tropisch verzorgingsstaat zou worden à la Nederland in de jaren 70 waar Suri’s hele fijne herinneringen aan hebben. Dat zal uitblijven. Dat zal dan irritaties geven.

Gaan NPS, ABOP, A20, BEP dit riskeren? Riskeren, dat zij in mei 2030 afgerekend worden op de blunders van Simons en Adhin die zij in de periode 2015-2020 gezaaid hadden.

Alle partijen willen liever in de volgende regering zitten waar er wel wat, maar ook niet heel veel, geld uit blok 58 gaat overblijven. Niet heel veel, want in de periode 2030-2035 moet Suriname ongeveer USD 3.700 miljoen terugbetalen. Blok 58 gaat zeer waarschijnlijk wel meer dan USD 3.700 opleveren maar geen meervoudige ervan.

Om bij de volgende regering te zijn, moet je nu als coalitie niet beschadigd raken en verantwoordelijk gehouden worden voor het verdampen van de bogo bogo gelddroom. Dus is de vraag of de coalitieleden niet halverwege de regeerrit eruit stappen om hun handen vrij te hebben bij de echte bogo bogo money in de regeerperiode 2030-2035.

Linksom of rechtsom, de hele bogo bogo gelddroom is nachtmerrie geworden, behalve dat de Suri’s dat nog steeds niet in de gaten hebben. Zij lopen nu enkele dagen bij Roeli’s gratis loempia’s en satés te eten en lekker druk doen met lege termen als Local Content, Governance, Leiderschap en Instituties.

Getto en de dada’s en dodo’s missen die loempia’s en satés nu en die missen het tot aan mei 2030.

Volgende aflevering over de sprookjes bij SEOGS

Hikmat Mahawat Khan

FB-page: Drumbeat H M Khan