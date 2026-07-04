Regering moet circa SRD 13 miljard financieren om gewijzigde begroting 2026 uit te voeren

De regering moet in 2026 circa SRD 13 miljard aan financiering betalen om de gewijzigde staatsbegroting uit te voeren. Dat blijkt uit het aangepaste Staatsschulden-plan 2026, dat gelijktijdig met de gewijzigde begroting door De Nationale Assemblee (DNA) is goedgekeurd.

Volgens het schuldenplan bedraagt het financieringstekort SRD 12,861 miljard, afgerond SRD 12,9 miljard. Dit tekort ontstaat doordat de overheidsuitgaven de verwachte inkomsten overstijgen. Om het verschil op te vangen, zal de regering verschillende financieringsbronnen moeten aanspreken en maatregelen nemen om de overheidsfinanciën, beheersbaar te houden. Er wordt aangegeven dat het financieringstekort ongeveer 5,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt. Daarnaast wordt voor 2026 uitgegaan van een primair tekort van bijna SRD 4 miljard, wat aangeeft dat ook zonder rentelasten, de uitgaven hoger liggen dan de inkomsten. Om de begroting te kunnen financieren, zet de regering in op een combinatie van trekkingen uit bestaande leningen van multilaterale ontwikkelingsbanken, het investeren in nieuwe experimentele en buitenlandse leningen en de verdere ontwikkeling van de lokale kapitaalmarkt. Daarnaast blijft de overheid werken aan de voortzetting van de schuldherstructurering en het beheersen van de groei van de overheidsuitgaven. Uit het staatsschuldenplan blijkt verder, dat de totale schuldendienst in 2026 naar verwachting ongeveer SRD 15,5 miljard zal bedragen. Alleen al voor de buitenlandse schuld moet dit jaar circa USD 405,5 miljoen worden betaald aan rente en aflossingen. Deze verplichtingen brengen een zware druk op de overheidsbegroting met zich mee.

De regering zegt dat de druk op de staatsfinanciën in de komende jaren geleidelijk zal afnemen. De voorspelling is gebaseerd op een verbetering van de overheidsfinanciën, de afronding van de schuldherstructurering en de verwachte inkomsten uit de offshore olieproductie, die vanaf 2028 een belangrijke bijdrage aan de staatsinkomsten moet leveren. Volgens de projecties zal ook de schuldquote in de opeenvolgende jaren kunnen dalen.