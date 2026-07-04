OW besteedde geen aandacht aan Baitali ondanks de lagere prijs

Farsi Khudabux, directeur van aannemingsbedrijf N.V. Baitali, stelt dat de evaluatie inzake het gunningsbesluit voor de rehabilitatie-werkzaamheden aan de Van ’t Hogerhuysstraat, in maart vorig jaar heeft plaatsgevonden. Khudabux zei dat Baitali bij deze evaluatie werd gediskwalificeerd, en er niet langer door het ministerie van Openbare Werken, aandacht werd besteed aan Baitali, ondanks de lagere prijs die het aannemingsbedrijf had aangeboden voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Dit vertelde Khudabux in een interview met DTV-Express. Hij zei dat er bij een aanbesteding in principe na de kwalificatiefase, niet langer wordt gekeken naar de prijs van de desbetreffende aannemer. Volgens hem is dit de reden geweest, waarom de staat besloot, voorkeur te geven aan een hogere inschrijver. Khudabux benadrukte, dat de diskwalificatie onterecht is en hij zei ook dat er op alle manieren geprobeerd is, bezwaar aan te tekenen tegen de gunningsprocedure.

Hij verklaarde, dat toen alle middelen uit de gunningsprocedure waren uitgeput, richtte het bedrijf een brief aan het ministerie van OW en de Inter-Amerikaanse OntwikkelingsBank (IDB), waarin Baitali stelde, het niet eens te zijn met de gang van zaken rondom de aanbesteding. Volgens hem was het antwoord van de staat niet afdoende, en vervolgens besloot Baitali naar de rechter te stappen in juli 2025. Hij verklaarde dat in juli 2025 de rechter een vonnis heeft wees, waarbij de rechter de gronden voor de diskwalificatie van tafel heeft geveegd. Hij meende dat de diskwalificatie van Baitali erg belangrijk is voor het bedrijf, omdat de track record en de credentials volgens Khudabux eigenlijk de garantie bieden om te opereren. ”Als men hieraan een vlek aanbrengt, dan nemen wij dat mee voor de toekomst bij toekomstige aanbestedingen. Wij zien deze diskwalificatie in principe als een strafpunt voor ons, die wij tot in lengte van dagen meenemen, vandaar dat wij de diskwalificatie aanvechten”, aldus Khudabux.

De aannemer stelt dat het laatste vonnis van de rechter op 23 juni volgens hem de weg heeft vrijgemaakt verder samen te werken met de geselecteerde aannemer, maar zich niet heeft uitgesproken over de diskwalificatie en stelde dat de zaak in een bodemprocedure verder uitgezocht en beslecht moet worden. Over de diskwalificatie van Baitali zei Khudabux, dat het bedrijf voor zes punten is gediskwalificateerd. Volgens hem gaat het in deze over de werkmethode, personeel, financiële rapportages van het bedrijf en de risicoinventarisatie. In het eerste vonnis is Baitali in het gelijk gesteld door de rechter in een kortgedingzaak voor dezelfde zes punten. Khudabux vertelde dat de staat toen werd veroordeeld tot een herbeoordeling van de aanbieding van N.V. Baitali. Het blijft vooralsnog een raadsel voor directeur Khudabux, waarom de staat de herbeoordeling niet direct heeft opgepakt.