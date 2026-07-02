Pokie wil dubbele salarisuitbetaling stopzetten

Diana Pokie, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), heeft bij de behandeling van de begroting in De Nationale Assemblée bevestigd, dat zij naast haar ministerssalaris, ook een salaris heeft ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), waar zij van huis uit als leerkracht in dienst is. Volgens Pokie gaan hierover verschillende berichten op sociale media. Zij benadrukte, dat er geen sprake is van opzet of corruptie en dat zij al geruime tijd probeert, de dubbele salarisuitbetaling, te laten beëindigen. “Men maakt lange overuren op sociale media om mij te vernietigen, maar dat zal niet lukken. Bepaalde mensen kunnen niet geloven, dat in de politiek niet louter corruptelingen zitten.” Pokie legde uit dat zij al in maart 2021, tijdens haar vorige functie als minister van Grondbeleid en Bosbeheer, het ministerie van Onderwijs schriftelijk had verzocht, haar salaris stop te zetten. Daarnaast heeft zij meerdere keren telefonisch contact opgenomen met de leiding en de directie van het ministerie, de blokkering te bespoedigen. Volgens haar is het salaris uiteindelijk pas in november vorig jaar geblokkeerd. Zij heeft de directeur inmiddels gevraagd, een berekening te maken van het ten onrechte ontvangen bedrag, zodat dit kan worden teruggestort aan de staat. “Ik doe mijn uiterste best. We zijn mensen, we maken fouten, maar op mijn aandringen, is het salaris uiteindelijk geblokkeerd. Ook in mijn huidige functie als minister van Sociale Zaken heb ik opnieuw gevraagd om dit in orde te maken”, aldus Pokie. Rabin Parmessar, NDP-fractieleider, stelde ook tijdens de vergadering voor, een praktische regeling te treffen voor soortgelijke gevallen. Hij wees erop dat de wet weliswaar voorschrijft dat een dubbele salarisuitbetaling onmiddellijk moet worden beëindigd, maar dat de overheidsadministratie in de praktijk vaak traag werkt.

Parmessar zei daarom, betrokken functionarissen een redelijke termijn van zes maanden te geven, om onterecht ontvangen bedragen, terug te storten. Volgens hem is een dergelijke werkwijze ook in het verleden toegepast, toen ambtenaren of functionarissen door administratieve fouten, te veel salaris hadden ontvangen.

Minister Bee van Binnenlandse Zaken liet weten, dat zijn ministerie aan het begin van de regeerperiode, alle ministeries heeft aangeschreven met de namen van DNA-leden en politieke functionarissen, met het verzoek hun salarissen bij eerdere werkgevers, te blokkeren. Bee kondigde aan dat Binnenlandse Zaken opnieuw een brief zal sturen naar de betrokken ministeries, om de stand van zaken op te vragen. Op die manier wil het ministerie de afhandeling van dergelijke gevallen beter monitoren en voorkomen, dat dubbele salarisuitbetalingen blijven voortduren.