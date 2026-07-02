Rusland: ‘Economische vooruitgang moet voelbaar zijn voor bevolking’

De regering wil na een eerste periode van inventariseren en het op orde brengen van de overheidsorganisatie, nu de nadruk leggen op de daadwerkelijke uitvoering van haar beleid. Dat zei vicepresident Gregory Rusland dinsdagavond tijdens de behandeling van de Staatsbegroting 2026 in De Nationale Assemblée.

Volgens hem moet economisch herstel zich uiteindelijk vertalen in merkbare verbeteringen voor de bevolking. Om de uitvoering van regeringsbeleid beter te bewaken, kondigde Rusland de oprichting aan van een monitoring unit binnen zijn kabinet.

Deze eenheid moet de voortgang van besluiten volgen, knelpunten vroegtijdig signaleren en ervoor zorgen dat beleidsvoornemens sneller worden uitgevoerd. De vicepresident stelde dat het opstellen van plannen niet het grootste probleem is, maar dat vooral de uitvoering meer aandacht vraagt.

Volgens Rusland heeft economische ontwikkeling pas waarde, wanneer burgers daar daadwerkelijk de vruchten van plukken. Rusland somde een aantal doelen op: meer bestaanszekerheid voor gezinnen, betere vooruitzichten voor jongeren, investeringsmogelijkheden voor ondernemers en een betrouwbare en efficiënte overheid. Hoewel de verwachte olie- en gasinkomsten volgens hem nieuwe kansen bieden, waarschuwde Rusland dat natuur-lijke hulpbronnen op zichzelf geen garantie zijn voor duurzame ontwikkeling. Hij pleitte daarom voor zorgvuldig financieel beheer en investeringen in sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, woningbouw, veiligheid en versterking van overheidsinstituten.

Rusland benadrukte dat zijn taak vooral ligt in het coördineren van het regeringsbeleid. Veel dossiers, waaronder woningbouw, grondbeleid, sociale voorzieningen, infrastructuur en local content, raken meerdere ministeries tegelijk en vereisen volgens hem een goede onderlinge afstemming. De vicepresident wees erop dat de Raad van Ministers sinds het aantreden van de regering intensief heeft vergaderd over uiteenlopende onderwerpen. Daarbij kwamen onder meer verkeersveiligheid, wateroverlast, milieubeleid, volkshuisvesting en de positie van Suriname binnen CARICOM aan de orde. Daarnaast zijn tal van besluiten genomen over benoemingen, wetgeving en staatsbesluiten om zowel achterstanden weg te werken als nieuw beleid voor te bereiden.

Rusland noemde de aanpak van de woningnood een van de prioriteiten van de regering. Hij kondigde aan, dat wordt gewerkt aan een financieringssysteem via het Woningbouwfonds, waarmee burgers tegen gunstige voorwaarden, een woning kunnen bouwen. Volgens hem moet de toegang tot woningfinanciering losstaan van politieke voorkeur en voor iedere Surinamer gelijk zijn.

Met betrekking tot de werking van de monitoringunit, woningbouwprojecten en de begrotingsprioriteiten, lichtte Rusland toe dat de nieuwe unit geen extra bestuurslaag wordt, maar een instrument om de voortgang van beleidsuitvoering te bewaken en de samenwerking tussen ministeries te verbeteren. Volgens Rusland heeft de samenleving behoefte aan rust, daadkracht en concrete resultaten. Volgens hem wordt goed bestuur uiteindelijk niet beoordeeld op plannen, maar op de snelheid en kwaliteit waarmee deze worden uitgevoerd.